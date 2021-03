publié le 24/03/2021 à 16:00

Il va falloir compter avec les produits de Realme dans les mois à venir. Deux ans et demi après sa création à Shenzhen, la marque a déjà franchi le cap des 70 millions de smartphones écoulés à travers la planète. Arrivée en France en toute discrétion lors du premier confinement au printemps dernier, elle est déterminée à passer à la vitesse supérieure. Elle vise une présence chez les trois quarts des opérateurs du pays et le top 5 d'ici la fin de l'année.

Realme, filiale du groupe BKK Electronics qui détient aussi OnePlus, Oppo et Vivo, mise pour cela sur une formule qui n'est pas sans rappeler la recette chevillée au succès de Xiaomi : des smartphones équipés des dernières technologies à la mode vendus à des tarifs agressifs, entre 200 et 400 euros. Elle espère aussi profiter des déboires de Huawei, empêtré dans les sanctions américaines.

Le nouveau Realme 8 Pro présenté ce mercredi 24 mars est le nouveau fer de lance de cette stratégie. Doté d'un design vitaminé avec un dos texturé à facettes qui réfléchit la lumière, il ne manque pas d'arguments entre son généreux écran OLED doté d'une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, sa batterie de 4.500 mAh rechargeable en 45 minutes et son quadruple appareil photo basé sur un capteur principal 108 Mpx de Samsung pour une meilleure gestion des détails et des lumières. Il sera disponible le 31 mars pour un prix de 299 euros.

Les AirBuds 2 de Realme proposent une technologie d'annulation de bruit pour un prix de 50 euros Crédit : Realme

L'offensive de Realme passe aussi par les objets connectés et le développement d'un écosystème qui pourrait croître rapidement dans les prochains mois. La marque lance une nouvelle montre Watch S Pro (129,99 euros) capable de suivre de nombreuses activités physiques et sportives et de tenir deux semaines sans être rechargée et surtout des écouteurs AirBuds 2 taillés pour concurrencer les AirPods avec une technologie d'annulation du bruit efficace (25 db) et un prix ultra compétitif de 49,99 euros.