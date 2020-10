publié le 13/10/2020 à 19:40

Apple veut élargir l'audience du HomePod avec une nouvelle version plus compacte et plus abordable. Le groupe informatique californien a officialisé ce mardi 13 octobre le HomePod Mini, qui sera disponible le 16 novembre au prix de 99 euros, un prix trois fois moins important que la première version qui n'est jamais parvenue à trouver son public face à Google Home et Amazon Echo.

L'appareil reprend l'essentiel des caractéristiques du HomePod dans un format miniaturisé de 8 centimètres de haut et un design cylindrique surmonté par une surface tactile. Il est toujours possible de le piloter à la voix via Siri et de l'appairer à un second modèle pour obtenir un son stéréo. Le HomePod Mini offre des performances inférieures à celles du HomePod. Il doit se contenter de deux tweeters et d'un boomer et est animé par la même puce S5 que l'Apple Watch SE, moins véloce que la puce A8 du modèle initial.

Sur le plan des fonctionnalités, le HomePod Mini promet une excellente intégration à l'écosystème d'Apple pour jouer de la musique via Apple Music, piloter les objets connectés domestiques ou obtenir des informations sur son quotidien connecté, le tout avec des garanties en matière de sécurité grâce au chiffrement des communications mis en place par Apple.

Comme le HomePod, la nouvelle version est capable de reconnaître plusieurs voix au sein d'un même foyer pour proposer des expériences personnalisées. Apple a aussi mis en avant la fonctionnalité Intercom pour envoyer des messages vocaux depuis un iPhone vers le HomePod Mini et communiquer avec tous les membres de la famille à distance, pour demander s'il faut ramener des pizzas pour dîner, par exemple.