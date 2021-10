Quels sont les meilleurs smartphones pour les petits budgets ?

Alors que le pays connait une accélération de l'inflation depuis le début de l'automne, l'achat d'un smartphone n'est pas forcément la priorité pour la plupart des Français, déjà bien occupés à maîtriser leurs dépenses dans les produits de consommation courante. Si vous souhaitez malgré tout mettre à jour votre téléphone, la fin d'année est toujours une période intéressante grâce aux offres promotionnelles proposées par les revendeurs à l'occasion du Black Friday et de la Cyber Week.

N'espérez pas trouver des rabais importants sur les meilleurs smartphones de l'année. Les prix de l'iPhone 13, du Pixel 6 ou du Find X3 Pro ne devraient pas beaucoup bouger jusqu'à la sortie de leurs successeurs l'année prochaine. Mais heureusement, en 2021, il n'est plus nécessaire de dépenser une fortune pour avoir un bon smartphone.

La féroce concurrence que se livrent les marques depuis plusieurs années a accouché de nombreuses références qui tiennent la route à des tarifs accessibles. S'ils n'ont pas le raffinement et les mêmes aptitudes photo et vidéo des stars du secteur, les mobiles d'entrée et de milieu de gamme s'en rapprochent de plus en plus. Si bien qu'il est aujourd'hui possible de profiter d'une fiche technique équilibrée pour moins de 200 euros.

Nous avons sélectionné pour vous les références qui nous paraissent les plus intéressantes en fonction de différents budgets. La plupart de ces modèles sont proposés à des tarifs encore plus intéressants sur le marché du reconditionné.

Moins de 200 euros

Difficile de trouver un appareil plus complet que le Redmi Note 10 dans cette fourchette de prix. Proposé à 199 euros sur le site de Xiaomi, il est l'un des seuls de sa gamme à disposer d'un écran Oled (plus lisible que les dalles LCD à l'extérieur) et ajoute à cela une redoutable autonomie en plus d'un processeur Snapdragon 678 4G qui tient la route et d'une résistance à l'eau et à la poussière. Il est aussi disponible en version 5G à 230 euros.

Pour 180 euros, le Realme 8 5G constitue une excellente porte d'entrée vers la nouvelle génération du réseau mobile. Pour une autonomie longue durée, privilégiez le Realme C3 qui promet plus de 20 heures d'endurance pour le même prix.

En revanche, il est difficile de trouver un excellent appareil photo dans cette fourchette de prix, tous ces modèles proposent un rendu correct en journée mais sont difficilement utilisables la nuit.

Moins de 300 euros

Lancé à 449 euros mais régulièrement proposé sous les 300 euros en promotion dans sa configuration de base, le Xiaomi 10 T est l'un des plus puissants de sa catégorie grâce à son processeur Snapdragon 865 qui permet de faire tourner la plupart des applications et d'ouvrir plusieurs onglets en même temps. Il offre aussi un écran LCD rafraîchi à 144 Hz fluide à l'usage, une bonne autonomie avec charge rapide 33W et un bon appareil photo basé sur une caméra 64 Mpx associée à un ultra grand-angle et un objectif macro.



Avec le Redmi Note 10 Pro (299 euros), Xiaomi propose aussi l'une des alternatives les plus intéressantes aux mobiles plus coûteux, avec un grand écran OLED de 6,7 pouces 120 Hz, une bonne batterie rechargeable en une heure et un quadruple capteur photo basé sur une caméra principale de 108 Mpx qui réalise des photos détaillées et colorées en journée et limite la casse en basse luminosité. Lancé en 2019, le Mi 9T Pro de Xiaomi (290 euros) a toujours de beaux restes et assure de bonnes performances avec des finitions de bonnes factures et un écran OLED bien calibré.

Le Redmi Note 10 Pro est l'un des smartphones les plus intéressants du début d'année 2021 Crédit : Xiaomi

Lancé fin mars au prix de 299 euros, le realme 8 Pro ne manque pas d'arguments avec son design vitaminé à facettes qui réfléchit la lumière, son généreux écran OLED 90 Hz, sa batterie de 4.500 mAh rechargeable en 45 minutes et son quadruple appareil photo basé sur un capteur principal 108 Mpx. La marque chinoise propose aussi le realme GT Master Edition entre 300 et 349 euros avec une puce plus véloce et une recharge ultra-rapide de seulement une demi-heure.

Moins de 400 euros

Souvent affiché à 350 euros, le Pixel 4A bénéficie de l'expertise de Google dans le traitement algorithmique de l'image pour proposer l'une des meilleures caméras du marché de jour comme de nuit avec un simple capteur unique de 12 Mpx qui produit d'excellents résultats. Ce smartphone léger et discret bénéficie offre aussi la meilleure expérience Android du secteur avec une interface épurée, les dernières mises à jour de sécurité et une intégration parfaite des services de Google.

Le Pixel 4A de Google Crédit : RTL

Vitrine du savoir-faire de Samsung il y a deux ans, le Galaxy S10 a bien vieilli et propose toujours une expérience haut de gamme avec un excellent écran OLED, une puce véloce, une résistance à l'eau et la poussière et un triple appareil photo efficace pour moins de 400 euros aujourd'hui.



Lancé cet été, le OnePlus Nord 2 est l'un des appareils les plus performants de sa gamme. Pour 399 euros, il propose une fiche technique complète avec un écran OLED 90 Hz aux couleurs vives, un processeur puissant capable de faire tourner des jeux comme Fortnite avec fluidité, une autonomie correcte et une charge rapide en 30 minutes. Seule la partie photo est un peu en retrait de ses concurrents avec un peu trop de saturation et un mode nuit à la peine.

Moins de 500 euros

Proposé à 449 euros depuis fin mars, le Galaxy A52 de Samsung brille par sa sobriété et son équilibre. On retrouve un généreux écran Oled 120 Hz, des finitions élégantes, une batterie grande capacité avec charge rapide, une expérience photo complète (grand-angle, macro, portrait) et une interface intuitive pour des performances dans la moyenne. Il est aussi résistant à l'eau.

L'iPhone SE (2020) Crédit : RTL

Enfin, l'iPhone SE seconde génération offre toujours l'un des meilleurs rapports qualité-prix du moment. Pour 490 euros ou moins de 300 euros en reconditionné, il embarque la puce de l'iPhone 11, ce qui lui garantit une vitesse et une puissance à toute épreuve mais aussi de pouvoir recevoir les prochaines mises à jour d'iOS pendant plusieurs années sans montrer de signe de faiblesse. Il fait l'impasse sur le grand écran OLED des derniers iPhone, mais compense par un plus grand confort en main. L'appareil photo est aussi en retrait, avec un seul capteur 12 Mpx, mais reste de très bonne facture par rapport aux smartphones du même prix.