Idées cadeaux de Noël : notre sélection de jeux et produits dérivés Pokémon

Cette année encore, la licence japonaise est l'une des plus prisées pour finir sous le sapin.

Pour son 25e anniversaire, la franchise Pokémon ne déroge pas à la règle : elle reste en tête des ventes de jouets pour Noël. Jeux-vidéos, cartes, jeux de société... de nombreux produits sont déjà en rupture de stock. Mais il est encore temps d'acheter des cadeaux estampillés Pokémon pour vos proches, qu'ils soient petits ou grands.

La chaîne de magasins JouéClub a récemment révélé que 5 des 10 jouets les plus vendus du 1er au 14 novembre 2021 étaient issus de la franchise Pokémon. Parmi eux, la fameuse ceinture Pokeball pour tous ceux qui rêvent de devenir les meilleurs dresseurs. Conçues pour les enfants entre 4 et 12 ans et dont les prix varient de 15 à 30 euros, ces ceintures sont indisponibles dans beaucoup de magasins à l'approche de Noël. Alors, si vous voulez vous en procurer, ne tardez pas.

Les éternels jeux de société

À l'heure des smartphones, tablettes et consoles de jeu, rien ne vaut les traditionnels jeux de société. Pour jouer en famille, trois produits Pokémon sortent du lot : le Grand jeu Pokémon du cherche-et-trouve, Monopoly Pokémon et Labyrinthe Pokémon.

Les deux premiers sont actuellement en rupture de stock dans les principaux points de vente de jouets. Vous pourrez toutefois vous en procurer d'occasion. Quant au Labyrinthe Pokémon, adaptation du célèbre jeu de Ravensburger vieux de 35 ans, il est disponible à La Grande Récré à 35 euros.

Pokémon Diamant et Pokémon Perle sur Switch

Les deux jeux sont sortis en novembre 2021. Crédit : Pokémon Compagny

Ils sont de retour, pas pour vous jouer un mauvais tour, mais pour le plus grand plaisir des fans de la franchise. Finie la Nintendo DS, place à la Nintendo Switch. Les remakes de Pokémon Diamant et Perle de 2007 sont sortis en novembre 2021 sur la dernière console de salon de Nintendo. Ces jeux d'aventures vont plongeront dans la région de Sinnoh pour devenir Maître de la Ligue Pokémon.

Disponibles à 45 euros l'unité, les deux jeux vidéos se différencient principalement par les Pokémon à capturer dans la nature mais aussi certains dialogues et changements sur la carte de Sinnoh. Reste à savoir si vous êtes plus dans la team Chenipan (Diamant Étincelant) ou Aspicot (Perle Scintillante).

Les cartes Pokémon, toujours à la mode

Elles sont indémodables. Le phénomène des cours de récré des années 2000 connaît une dynamique plutôt folle depuis quelques mois. Alors que la nouvelle extension Poing de Fusion vient de sortir, les boosters (paquets de 10 cartes Pokémon) se vendent comme des petits pains. À l'unité, il coûtent 5,99 euros dans des magasins comme la Fnac et peuvent atteindre 8 euros dans les bureaux de tabac.

Mais les cartes peuvent valoir plusieurs milliers d'euros à la revente si vous avez de la chance. Les Pokémon les plus recherchés de la nouvelle extension sont Mew et Ectoplasma.

Il existe également des coffrets comprenant plusieurs boosters et des extras. Il faudra débourser entre 25 euros et 50 euros pour s'en procurer hors ruptures de stocks.

Des peluches en édition limitée

La franchise a sorti des peluches en édition limitée à l'occasion de ses 25 ans. Crédit : Pokémon Compagny

Pour les 25 ans de Pokémon, la franchise a sorti des peluches d'une vingtaine de centimètres entièrement argentées de Pokémons mythiques comme Pikachu, Salamèche, Bulbizarre ou Carapuce. La cadeau idéal pour les petits enfants, pas encore en âge de jouer avec des cartes ou sur une console. Vous les trouverez pour une vingtaine d'euros sur Amazon.



Si le style argenté ne vous tente pas, il existe toujours des peluches de toutes les tailles pour tous les budgets sur les différents sites de revente de produits Pokémon comme La Boutique Pokémon ou Pokémon Boutique.