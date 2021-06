Écouteurs sans fil : les meilleures alternatives aux AirPods de 50 à 300 euros

Depuis le lancement des AirPods il y a cinq ans, les écouteurs sans fil sont devenus un accessoire incontournable pour profiter de sa musique en déplacement en toute liberté. Toutes les grandes marques technologiques proposent désormais leurs alternatives aux écouteurs d'Apple, plus ou moins perfectionnés, à quasiment tous les prix.

Certains produits dotés d'une technologie d'annulation de bruit sont proposés à moins de 100 euros, voire même autour de 50 euros depuis peu. À l'autre bout du spectre, Sony et Devialet proposent des produits ultra sophistiqués avec une expérience sonore qui n'a rien à envier aux écouteurs d'Apple, sur iPhone comme sur Android, pour un montant relativement similaire.

Comme il est peut être difficile de naviguer parmi les nombreuses références disponibles sur le marché, nous avons sélectionné une demi-douzaine de modèles qui remplissent parfaitement leur mission pour des budgets divers.

À moins de 100 euros

Realme Air Buds 2, 49 euros

Les AirBuds 2 de Realme proposent une technologie d'annulation de bruit pour un prix de 50 euros Crédit : Realme

Lancés au printemps, les derniers écouteurs de la marque chinoise sont les modèles à annulation de bruit active les plus accessibles du marché avec une atténuation jusqu'à 25 décibels. Vendus avec quatre embouts pour s'adapter à toutes les formes d'oreilles, ils offrent une expérience sonore convenable pour leur prix et sont aussi certifiés IPX5 pour résister à la pluie et aux séances de sport.

Huawei FreeBuds 4i, 99 euros

Les FreeBuds 4i proposent une réduction de bruit à prix raisonnable Crédit : Huawei

Lancés en France fin mars, les FreeBuds 4i allient isolation passive, par leur conception intra-auriculaire, et réduction active, jusqu'à 22 décibels, grâce à plusieurs microphones qui détectent le son ambiant et génèrent une onde sonore inversée pour réduire le bruit.

Trois paliers d'annulation sont proposés par ces clones des AirPods, sans possibilité de personnaliser les niveaux, une exclusivité réservée aux FreeBuds Pro, vendus 169 euros. Huawei promet jusqu'à 7h30 d'utilisation et jusqu'à 22h avec les charges contenues dans l'étui. Ils sont compatibles avec la charge rapide : 10 minutes suffisent pour 4 heures d'écoute.

Oppo Enco Free 2, 100 euros

Les écouteurs de Oppo embarquent une puce dédiée au traitement de la réduction du bruit Crédit : Oppo

Lancés en France ces derniers jours, les derniers écouteurs de la marque chinoise Oppo promettent une réduction active du bruit de 42 décibels grâce à une puce à trois coeurs épaulée par deux micros dédiés. Ils proposent plusieurs modes d'isolation pour laisser filtrer ou non les bruits environnants et assurent jusqu'à 4 heures d'écoute. Leur autonomie monte à 20h avec leur boîtier.

À moins de 200 euros

LG Tone Free 7, 149 euros

LG se met à la réduction de bruit active avec ses derniers Tone Free 7 Crédit : LG

Lancés en début d'année, les écouteurs Tone Free 7 de LG proposent une réduction de bruit qui assure l'essentiel pour une autonomie juste dans la moyenne. Confortables, ils se font vite oublier et disposent d'une application complète qui permet de personnaliser les fréquences sonores et de retrouver les écouteurs en les faisant sonner. Insolite : ils sont livrés dans un boîter doté d'une technologie d'élimination des bactéries grâce aux UV.



Sony WF-1000XM3, 149 euros

Les écouteurs sans fil à réduction de bruit active Sony WF-1000XM3 Crédit : Sony

Commercialisés il y a deux ans à 250 euros, les écouteurs sans fil de Sony WF-1000XM3 sont plus accessibles depuis le lancement de la version WF-1000XM4 ces derniers jours. Ils offrent une réduction de bruit active efficace et modulable ainsi qu'une excellente acoustique et une bonne autonomie (8h+16h) qui en font l'une des meilleures alternatives aux AirPods. Leur principal défaut est qu'ils sont relativement volumineux et ne sont pas les écouteurs les plus confortables du marché à l'usage.



Jabra Elite, 179 euros

Les écouteurs sans fil Jabra Elite 75T Elite Crédit : Jabra

Lancés il y a deux ans sans technologie d'annulation de bruit, ces excellents écouteurs peuvent maintenant gommer les sons extérieurs grâce à une mise à jour logicielle à télécharger via l'application de la marque. Régulièrement en promotion, ils offrent une isolation moins marquée que les derniers Jabra 85T vendus autour de 200 euros mais ils délivrent un bon son en appel comme en écoute avec une autonomie de sept heures et deux charges supplémentaires dans l'étui. Et ils font partie des rares modèles capables de se connecter simultanément à plusieurs appareils grâce au Bluetooth multipoint.

À plus de 200 euros

Devialet Gemini, 299 euros

Devialet lance ses premiers écouteurs sans fil Crédit : RTL

Désireux d'élargir son audience, le spécialiste français des enceintes de luxe a lancé récemment une première paire d'écouteurs sans fil. La marque promet la meilleure annulation de bruit active du marché fruit de trois brevets d'ingénierie acoustique. Le résultat est au niveau des espérances avec une excellente isolation et une restitution sonore riche et puissante.



Bose QC EarBuds, 259 euros

Les Bose QC EarBuds Crédit : Bose

Le spécialiste américain du son propose jusqu'à dix niveaux de réduction de bruit avec ses derniers écouteurs qui peuvent filtrer aussi bien les sons des transports en commun que ceux des humains. Ils bénéficient aussi du savoir-faire de la marque pour offrir une restitution du son riche et détaillée et se positionner parmi les meilleurs challengers des AirPods malgré un boîtier encombrant.



Sony WX1000M4, 279 euros

Les derniers écouteurs sans fil Sony WF1000XM4B Crédit : Sony

Les nouveaux écouteurs haut de gamme de Sony corrigent les principales limites du précédent modèle. Plus confortables et moins volumineux, ils proposent une réduction de bruit active qui isole parfaitement l'utilisateur et une autonomie renforcée.