La Nintendo Switch continue d'accompagner les joueurs partout où ils sont. La console japonaise hybride reste l'une des consoles préférées des consommateurs cette année et en particulier des plus jeunes. La firme de Kyoto a toujours eu pour habitude de cibler un public très familial et la Switch ne fait pas exception. Transportable, moins chère que les nouvelles consoles de Sony ou Microsoft... Les avantages sont nombreux.

Afin de vous guider pour votre liste au père Noël cette année, nous avons repéré les jeux qui selon nous feront de parfaits cadeaux de fin d'année. Mais avant de passer aux jeux attardons quelques instants sur les consoles, car il y a du nouveau.

En 2021, Nintendo a sorti une troisième version de sa Switch. Plus chère mais aussi plus perfectionnée. Vous avez donc le choix entre trois modèles assez différents et certains propriétaires de la première Nintendo Switch pourraient être tenté par une mise à jour... Cette nouvelle console a été baptisée la Nintendo Switch - Modèle OLED. Elle est disponible depuis le 8 octobre 2021 et est dotée, comme son nom l'indique, d'un grand écran OLED de 7 pouces. L'écran est donc plus grand et les couleurs bien plus vives. Les contrastes sont meilleurs et les noirs sont vraiment noirs. C'est surtout là qu'on voit la différence. La Switch a rattrapé son retard sur les écrans très perfectionnés que nous regardons toute la journée : ceux de nos smartphones. Le modèle OLED dispose d'un support amovible, de hauts parleurs améliorés, de 64 Go de mémoire interne ainsi que d'une station d'accueil comprenant un port Ethernet. Comptez 320 euros pour cette machine.

Pour 270 euros, vous pourrez acheter la Nintendo Switch classique que nous connaissons tous et pour 200 euros la Nintendo Switch Lite. Une version plus petite et plus légère de la Nintendo Switch. Un format très agréable pour celles et ceux qui ne voudront jouer qu'en mode portable. En revanche, contrairement à ses deux grandes sœurs, il sera impossible de la connecter à sa télévision... Reste maintenant à savoir : quels jeux acheter avec votre Switch.

Nos jeux préférés à offirir

- Pour les jeunes (et les nostalgiques) nous conseillons Super Mario 3D World + Bowser's Fury : Mario, Luigi, Peach et Toad, les éternels héros de Nintendo sont de retour. Un jeu de plateforme léger et coloré qui mettra vos réflexes et votre cerveau en ébullition. Vous pourrez jouer seul ou à plusieurs pour tenter de sauver la Princesse Libella et ses sujets dans cette version améliorée de Super Mario 3D World. Dans la même catégorie, Mario Odyssey est un excellent choix.

- Pour les amateurs de défi nous conseillons Metroid Dread : l'héroïne de science-fiction en armure Samus Aran est de retour dans une aventure en 2D qui mettra vos nerfs à dure épreuve. Partez à la découverte de la mystérieuse planète ZDR à la recherche de la vérité tout en vous dotant des nouvelles armes et capacités. Robots et créatures hostiles feront tout pour vous stopper dans cette aventure pleine d'action et d'exploration. Autre grand coup de cœur : Hadès, un jeu qui vous fera mourir encore et toujours. Vous incarnerez le fils du dieu des Enfers de la mythologie et tenterez d'échapper au royaume des morts en passant de salle en salle. Un cadre répétitif en apparence mais complètement addictif avec des personnages profondément attachants et des références nombreuses et intelligences à l'antiquité. Brillant. Nous le déconseillons cependant aux joueurs les plus impatients ou colériques... D'autres jeux comme Dead Cell, Celeste ou encore Hollow Knight pourraient plaire aux amateurs de challenges (et de belles histoires).

- Pour celles et ceux qui n'ont pas eu de Wii nous conseillons : The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. Il s'agit là du remake de l'un des Zelda de l'ère Wii. Le premier jeu du genre qui transformait votre manette en épée de légende. D'ailleurs, l'épée de Link, notre héros, est le sujet principal de cette très belle aventure. Envolez-vous pour découvrir les origines de la fameuse Légende de Zelda...

- Pour ceux qui veulent des combats dynamiques et une enquête futuriste nous conseillons Astral Chain. Une avalanche d'action qui vous donnera l'impression d'être dans un fil de science-fiction.

- Pour les amateurs de J-RPG (c'est-à-dire les jeux de rôles japonais) nous conseillons : Shin Megami Tensei V. Un jeu que l'on peut facilement rapprocher de l'excellente saga Persona (les deux franchises sont sœurs). Riche, long, très stratégique et impitoyable par moment. Les fans adoreront. Les autres se demanderont un peu ce qu'ils font là... d'ailleurs si vous avez aimé Persona 5 sur une autre console vous devez essayer Persona 5 Strikers sur Switch. Vous y retrouverez tous les ingrédients de ce petit bijou. Pour les aventures longues et immersives nous vous conseillons : Xenoblade 2, Fire Emblem: Three Houses, Dragon Quest XI S: Echoes of An Elusive Age ou Octopath Traveler qui, avec son esthétique old school dispose d'un vrai charme.



- Pour les amoureux des bêtes nous vous conseillons Monster Hunter Rise où vous pourrez explorer de somptueux paysages inspirés du Japon d'antan et chassez de terrifiants monstres en solo ou avec vos amis. Monster Hunter est une franchise ultra populaire au Japon et hautement addictive. Mais nous avons une autre franchise cultissime dans le même registre à vous conseiller : Pokémon. Deux nouvelles versions viennent de sortir Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante. L'objectif reste inchangé : devenir le nouveau Maître ou la nouvelle Maîtresse de la Ligue Pokémon en parcourant le continent Sinnoh et en collectionnant et dressant un maximum de Pokémon. Les collectionneurs et amateurs de combats stratégiques adoreront.

- Pour celles et ceux qui pensent que les jeux vidéo sont abrutissants nous conseillons Cérébrale Académie : batailles de méninges : rangez votre sudoku et découvrez qui a le plus gros cerveau de la famille ? Des jeux et puzzle qui vont mettre vos neurones à l'épreuve mais de façon ludique : identification, mémoire, analyse, maths et perception seront testées.



- Pour celles et ceux qui pensent que les jeux vidéo ramollissent les muscles nous conseillons Ring Fit Adventure : le confinement nous a appris que le sport à la maison pouvait être une excellente alternative. Mais si vous avez besoin de plus qu'un coach sur YouTube essayez l'anneau Ring-Con et la sangle de jambes. Ces deux accessoires seront impitoyables pour vérifier la réalisation de vos exercices, votre posture, etc. Squats, courses yoga, musculation... Vous allez (beaucoup) transpirer !



- Pour vous détendre et retrouver la paix intérieure nous conseillons Animal Crossing : New Horizons. Impossible de passer à côté de ce jeu phénomène qui vous permet de construire votre île déserte. Personnages adorables, système addictif, personnalisation sans limite, bienveillance absolue... Vous ne pourrez pas décrocher. La mise à jour gratuite 2.0 disponible depuis le 5 novembre vient ajouter une foule de nouvelles possibilités et de nombreuses heures de jeu au contenu du titre.

- Pour ceux qui veulent de la compétition entre amis et en famille nous vous conseillons Mario Kart 8 Deluxe et Super Smash Bros Ultimate. Le premier est le meilleur jeu de course sur switch et le deuxième le meilleur jeu de combat sur Switch. Pourquoi se passer du meilleur d'une console ? Ces jeux deviennent des sources inépuisables d'amusement à plusieurs. Si vous préférez jouer seul, d'autres titres devraient plus vous convenir.



- Pour ceux qui veulent le meilleur jeu sur Switch et ne pas passer à côté d'un chef-d'œuvre nous conseillons : The Legend of Zelda : Breath of the Wild. C'est LE jeu indispensable. Allez-y les yeux fermés, vous ne le regretterez pas.