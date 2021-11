Les meilleures montres connectées selon votre budget

Cinq ans après avoir été popularisées par Apple avec le lancement de l'Apple Watch, les montres connectées ont définitivement cessé d'être vues comme des curiosités technologiques. Solidement ancrées dans le quotidien des technophiles et des personnes soucieuses de mesurer leur activité physique, elles ont dépassé les montres de l'industrie horlogère en terme de volume de ventes et déroulent désormais de nombreuses fonctionnalités pour contrôler son smartphone à distance et organiser ses exercices sportifs.

On trouve des centaines de références sur le marché qui s'adressent aussi bien aux citadins qu'aux sportifs. Le prix et la qualité diffèrent selon les besoins. À moins de 100 euros, les bracelets connectés constituent de bons accessoires pour ceux qui souhaitent collecter des informations sur leurs sessions sportives sans être perturbés par les notifications du smartphone. Au-delà, les montres intelligentes sont de véritables extensions du smartphone avec leur écran qui permet d'interagir avec les applications. Plus le prix grimpe, plus les modèles gagnent en raffinement et assurent un suivi précis et complet du sport, du sommeil et de la santé.

Avant Noël et le Black Friday, nous avons sélectionné pour vous une dizaine de références actuelles qui répondent à des besoins divers en fonction de différents budgets.

Xiaomi Mi Watch Lite, à partir de 45 euros

Lancée à 70 euros en début d'année, la Mi Watch Lite se situe à mi-chemin entre un tracker d'activité et une montre connectée. Discrète et légère, elle peut résister à une immersion dans un bain ou en piscine sans plongeon et suivre les activités sportives basiques grâce à son GPS et son cardiofréquencemètre embarqués. Elle offre en outre une excellente autonomie de neuf jours.

La Mi Watch Lite de Xiaomi est vendue 69 euros Crédit : Xiaomi

Xiaomi Mi Watch , à partir de 105 euros

Plus évoluée, la Mi Watch est une véritable "smartwatch" qui dispose d'un bon écran OLED pour afficher les notifications. Elle met l'accent sur le sport avec un bon suivi GPS et cardio mais propose aussi des informations de santé et un suivi du sommeil de qualité. Elle profite également d'une autonomie supérieure à dix jours pour un prix compétitif d'un peu plus de 100 euros.

La Mi Watch de Xiaomi Crédit : Xiaomi

Huawei WatchFit, à partir de 100 euros

Lancée fin 2020 au prix de 130 euros, la Watch Fit est taillée pour le jeune public avec son prix accessible, ses coloris pop, ses 10 jours d'autonomie et son grand cadran rectangulaire personnalisable.

Simple et légère comme un tracker, elle propose un suivi ludique des activités sportives et la surveillance du rythme cardiaque tout en recevant les appels et les notifications sur son grand écran AMOLED comme une montre connectée.

La Watch Fit se situe à mi-chemin entre la montre connectée et le traqueur d'activité Crédit : Huawei

Garmin Forerunner 55, à partir de 155 euros

La Forerunner 55 est l'une des références les plus abordables de l'univers Garmin. Dénuée d'écran tactile, elle propose un excellent suivi des activités sportives et se distingue par la qualité de ses suggestions d'entrainement et des programmes sur-mesure élaborés sur la base de vos séances passées. Un compagnon idéal pour atteindre des objectifs, en vue de la préparation d'un marathon par exemple.

La Garmin Forerunner 55 Crédit : Garmin

Fitbit Charge 5, à partir de 179 euros

Le Fitbit Charge 5 est l'un des bracelets connectés les plus complets. Son GPS intégré permet de suivre l'itinéraire de vos sorties running ou à vélo sans avoir à embarquer votre smartphone. Il peut aussi mesurer la température, la transpiration, la fréquence cardiaque et en déduire le niveau du stress afin de vous aider à vous détendre et vous inciter à faire du sport. Son écran OLED lumineux le rend agréable à utiliser au quotidien et il est rarement pris à défaut avec cinq jours d'autonomie.

Le Fitbit Charge 5 Crédit : Fitbit

Withings ScanWatch, à partir de 299 euros

Bardée de capteurs, cette montre peut détecter les anomalies cardiaques et les perturbations respiratoires du sommeil et constitue un bon compagnon au quotidien pour les personnes qui souhaitent un suivi complet de leur santé.



Son look élégant et sa conception analogique en font une montre plus discrète et moins chronophage que l'Apple Watch et la plupart des smartwatches sous Android Wear. Mais elle offre une interactivité et une connectivité moins poussées que ses concurrentes, avec très peu de fonctions multimédias et un suivi sportif limité.

La Withings ScanWatch Crédit : Withings

Samsung Galaxy Watch 4, à partir de 269 euros

Avec la Galaxy Watch, Samsung propose chaque année l'une des meilleures montres pour les utilisateurs de smartphones Android avec son écran lumineux, ses finitions soignées, sa grande réactivité et son interface WearOS compatible avec un grand nombre d'applications.



Elle coche toutes les cases au niveau des mesures (GPS, capteur de pouls optique, électrocardiogramme, masse musculaire, teneur en eau) et du suivi du sommeil mais dispose d'une autonomie limitée d'une journée du fait de sa grande connectivité.



À privilégier si vous possédez un smartphone Samsung pour profiter de toutes ses fonctionnalités. Plus accessible, la Galaxy Watch 3 lancée en 2020 est également pertinente.

La Galaxy Watch 4 Crédit : Samsung

Apple Watch Series 7, à partir de 429 euros

Si vous possédez un iPhone, l'Apple Watch est le choix naturel pour profiter pleinement de l'intégration de la montre connectée dans l'écosystème de la marque à la pomme. La dernière venue, l'Apple Watch Series 7, a pour elle 20% de surface d'affichage utile en plus par rapport à la Series 6 malgré une taille d'écran inchangée pour un confort de lecture et une navigation plus confortables.



Pour le reste, elle embarque strictement les mêmes capteurs et fonctionnalités de santé, à savoir un cardiofréquencemètre et un oxymètre, ainsi qu'un ECG intégré à la couronne digitale ou encore la détection automatique des chutes et le suivi du sommeil. Elle assure aussi le suivi de plusieurs dizaines d'activités sportives.

L'Apple Watch Series 7 Crédit : Apple

Puissante, rapide et à la tête du plus magasin d'applications le plus riche du marché, l'Apple Watch n'a qu'un seul défaut, l'autonomie, toujours limitée à une journée. Lancée en 2020, l'Apple Watch SE reste un bon moyen d'entrer dans la gamme à un prix plus intéressant (299 euros) du fait de l'absence de certaines fonctionnalités comme l'écran toujours allumé et le capteur à électrocardiogramme.