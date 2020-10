publié le 03/10/2020 à 06:37

Google a désormais son Apple TV sous Android. Le géant américain a présenté mercredi 30 septembre tout un lot de nouveaux produits, dont la dernière version de sa clé Chromecast, qui permet de streamer les contenus des smartphones sur un téléviseur.

Ce nouveau modèle n'a plus grand chose à voir avec le stick HDMI original lancé en 2013. Associé à une télécommande à commande vocale et appuyé sur une box TV équipée de son propre système d'exploitation Android, il a tout pour jouer sur les plates-bandes de son concurrent américain lors des fêtes de fin d'année avec son prix plus doux de 70 euros.

Comme les précédentes versions, ce nouveau Chromecast se présente sous la forme d'un composant ovale à brancher sur le port HDMI d'un écran de télévision d'un côté et à une prise d'alimentation de l'autre afin de diffuser en WiFi des contenus vidéo depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur.

Mais contrairement à ses prédécesseurs, il ne se contente pas de faire un pont entre les appareils mobiles et le téléviseur. Il est désormais un boîtier TV à part entière, au même titre que l'Apple TV ou le Fire TV Stick d'Amazon.

Une Google TV très inspirée par l'Apple TV

Le nouveau Chromecast n'a pas besoin du smartphone pour fonctionner. Totalement indépendant, il embarque sa propre plateforme Google TV. Basée sur Android TV, elle propose la même interface en tuiles et regroupe les programme issus des sources de différents services vidéo, avec les habituels Netflix, YouTube, 6Play, MyCanal, France TV, Prime et Disney+.

On retrouve aussi différents onglets dédiés aux films, aux séries, aux recommandations, aux contenus diffusés en direct ou aux programmes qui ont été loués ou achetés par l'utilisateur. En plus des fonctions de streaming, le Chromecast donne accès aux différents services de l'écosystème de Google comme Search, Play Store, Nest, Meet,etc.

L'interface de la Google TV n'est pas très éloignée de celle de l'Apple TV Crédit : Google

Pour la première fois avec le Chromecast, Google propose aussi une télécommande dotée d'un pavé tactile pour s'orienter dans les menus, d'un bouton dédié à l'assistant vocal maison pour faire des recherches rapides et piloter les objets connectés à la voix.

On retrouve aussi deux touches spéciales pour accéder à Netflix et YouTube en un clic. Là encore, l'objet offre beaucoup de similitude avec la télécommande de l'Apple TV, avec moins de pavé tactile et un bouton "mute" en plus.

Google veut concurrencer l'Apple TV avec son Chromecast Android TV à 70 euros Crédit : Google

Sur le plan technique, le nouveau Chromecast peut diffuser des images en qualité 4K à une cadence de 60 images par seconde. Il prend en charge les normes HDR10/10+ et Dolby Vision. Le son est compatible Dolby Digital, Dolby Digital Plus et Dolby Atmos.

Quelles différences avec l'Apple TV ?

Seule ombre au tableau, le nouveau Chromecast n'est pas compatible avec Stadia, le service de jeu vidéo via le cloud de Google qui permet de jouer à des titres depuis n'importe quel écran connecté à Internet en chargeant les jeux depuis des serveurs distants. La prise en charge devrait être ajoutée plus tard lors d'une prochaine mise à jour.



En attendant de pouvoir juger ses performances, qui sembleraient très inférieures selon les premiers tests de la presse américaine, il s'agit probablement de la principale différence avec l'Apple TV, qui propose son propre service de jeu en ligne Arcade et constitue, plus largement, la seule porte d'entrée vers l'univers Apple depuis les téléviseurs.