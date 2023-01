L'horoscope du vendredi 4 février 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La Lune étant dans votre signe, en dissonance avec Mars, vous ne serez pas le plus aimable d'entre tous, 1er décan. Vous aurez même tendance à râler et à vous montrer agressif avec quelqu'un, ou en colère contre une décision qu'on vous imposera sans vous avoir concerté. Vous aurez du mal à vous calmer, il vous faudra du temps pour comprendre que c'est de l'énergie dépensée en vain.

Taureau

C'est peut-être la colère d'un proche, ou de quelqu'un que vous ne connaissez pas personnellement, qui vous impressionnera. Vous qui détestez la violence, vous ferez tout pour vous éloigner du lieu de cette querelle. Il semble que vous en serez le spectateur, mais selon votre ascendant c'est peut-être vous qui serez en colère. Serait-ce parce que vous aurez l'impression qu'on ne vous respecte pas ?

Gémeaux

Essayez de ne pas être trop impatient aujourd'hui, vous finiriez par énerver tout le monde à force ! De toute façon, en période Verseau tout a l'air urgent, alors que ce n'est pas le cas. D'autant plus que le Soleil est en conjonction avec Saturne aujourd'hui et que vous serez d'autant plus impatient que tout sera plus lent que d'habitude. Essayez de canaliser votre énergie dans une activité physique.

Cancer

Si vous avez une décision un peu autoritaire à prendre, 1er décan, c'est le bon moment. Vous savez très bien que vos proches seront mécontents, mais vous n'avez probablement pas le choix. Toutefois, ça peut aussi être l'inverse (selon votre thème). C'est-à-dire que c'est vous qui serez en colère à la suite d'une décision prise par un partenaire, alors que vous en aviez parlé et que vous n'étiez pas d'accord.

Lion

C'est surtout la conjonction du Soleil et de Saturne qui vous ennuie en ce moment, en particulier 2e décan, le 1er s'en est débarrassé ! C'est un aspect qui vous confronte aux dures réalités de la vie et, parfois, à un passé qui se répète. Il est surtout actif pour ceux nés autour du 8 août. Faites le gros dos car vous n'en entendrez plus parler à partir du mois prochain et vous pourrez alors accélérer.



Vierge

Vous serez insensible à l'impatiente conjoncture de ce vendredi. Vous ferez ce que vous avez à faire dans les temps, sans vous mettre la pression comme beaucoup d'autres. Cela dit, il y a de l'impatience dans l'air, ou peut-être de la colère, mais apparemment ce sera loin de vous, cela ne vous touchera pas. Cela dit, 1er décan, avec l'opposition de Jupiter, c'est un partenaire qui peut vous mettre en colère.

Balance

Votre attitude, ou une décision que vous avez prise, risque de mettre l'un de vos partenaires (affectif ou professionnel) en colère et, bien entendu, cela retombera sur vous. Soit vous affrontez et acceptez d'être dans une atmosphère agressive pendant quelques heures, puis le problème prendra moins d'importance, soit vous trouvez le moyen de vous protéger ou encore de raisonner votre interlocuteur.

Scorpion

Au lieu de ressasser, agissez ! Quelque chose vous trotte dans la tête, il vaudrait mieux le " sortir " au lieu de continuer à tourner et retourner la situation dans votre tête. D'autant plus que ce n'est pas quelque chose de très important et que, de plus, vous bénéficiez toujours (1er décan) du bon aspect que vous envoie Jupiter et qui est " magique " pour trouver des solutions malignes à tous les problèmes.

Sagittaire

Vous vous sentirez privé de quelque chose, ou c'est vous-même qui vous en priverez et ce sera l'origine de la réaction de colère qui sera la vôtre, 1er décan. Il faut peut-être remonter un peu plus haut dans la hiérarchie planétaire : il semble que la fautive soit Jupiter et la dissonance qu'elle forme. Elle a en effet de quoi vous mettre en colère étant donné qu'une affaire administrative vous poursuit.

Capricorne

Dans votre 1er décan, Mars est en dissonance avec la Lune et vous n'échapperez pas à un conflit très passager entre vous et vous, ou entre vous et un membre de la famille. Rien qui vous oblige à vous relever la nuit, mais sur le moment vous bouillonnerez ! En tout cas, évitez de prendre des décisions sans en discuter avec votre entourage, c'est peut-être ce qu'ils ont à vous reprocher aujourd'hui.

Verseau

Une petite colère pour le Verseau du 1er décan, fort heureusement vous ne la garderez pas pour vous et ceux qui vous entourent en feront les frais. Cela dit, vous ne serez peut-être pas en colère contre quelqu'un en particulier, mais plutôt contre ceux qui vous imposent des restrictions, par exemple, ou alors contre un personnage politique. Quoi qu'il en soit, cela ne durera que quelques heures.

Poissons

Vous risquez d'être impulsif aujourd'hui, de suivre trop vite un conseil qu'on vous a donné et sur lequel vous avez intérêt à réfléchir avant d'agir. Surtout s'il s'agit d'acheter quelque chose dont vous n'avez pas vraiment besoin. Pour certains, il s'agira d'un besoin urgent : rétablir la justice, que ce soit pour eux ou pour d'autres personnes. Vous pourriez même vous démener pour que cela soit fait rapidement.

