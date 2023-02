L'horoscope du mardi 8 février 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Mais que fait Jupiter ? D'habitude assez chanceuse pour votre signe, la planète est singulièrement silencieuse depuis quelque temps. Elle occupe en effet votre secteur 12 et ses effets ont plus à voir avec votre communauté qu'avec vous en tant qu'individu. Des effets pas très positifs apparemment. Mais Jupiter entrera chez vous au mois de mai et là, autant vous dire que ce sera vous le chef !

Taureau

Chez vous, la Lune va former de bons aspects aujourd'hui, surtout pour le 3e décan. Elle va d'abord s'allier avec Neptune et accentuer votre intuition ainsi que votre tendance à la compassion. Quelques heures après, elle sera alliée à Pluton et (toujours 3e décan), vous verrez se déployer en vous des forces réparatrices. Vous aurez autant besoin de réparer quelque chose que... quelqu'un de mal en point.

Gémeaux

1er décan, vous en avez pratiquement terminé avec l'aspect dynamique de Jupiter qui a pu être aussi positif que négatif. Dans le registre positif, vous avez pu monter en grade, obtenir une promotion ou une mutation... Et dans le registre négatif, vous avez été injustement traité ou mal jugé par vos supérieurs. Cela dit, l'un de vos parents a pu aussi jouer un rôle important depuis quelques mois.

Cancer

Les influx lunaires sont excellents pour vous aujourd'hui, vous vous sentirez utile à ceux que vous aimez, et même parfois à des personnes que vous ne connaissez pas et que vous avez décidé d'aider. Et même l'entraide sera dans votre actualité, si vous avez besoin d'un coup de main vous n'aurez qu'à demander (né autour du 14 juillet). Né après le 18, comme je vous le disais hier, soyez lucide sur le pouvoir que vous donnez à l'autre.

Lion

Si la période actuelle crée du découragement ou de la tristesse pour certains, consolez-vous et reprenez confiance en vous disant que dans quelques semaines, fin avril, mai, vous disposerez d'un bon aspect de Jupiter (1e décan et début du 2ème) qui vous redonnera l'envie d'avoir envie. Et surtout vous retrouverez une estime de soi que vous avez toujours eue mais qui était un peu abîmée.

Vierge

Aujourd'hui encore, les astres ne veulent que votre bien, probablement parce que vous êtes entouré de personnes bienveillantes et qui font ce que vous leur demandez. Seuls certains, nés autour du 14 septembre, seront éventuellement déçus par quelqu'un, une déception qui s'ajoute à une dizaine d'autres qui ont parsemé votre année ; peut-être que vous devriez prendre vos distances ?

Balance

La Lune réveille Vénus, laquelle n'est pas en très bonne position par rapport à vous. Elle est en Capricorne et ne se montre pas aussi tendre et câline que d'habitude. Il est même possible, vu son voisinage avec Mars, que vous soyez en conflit avec quelqu'un de la famille, ou que vous lui en vouliez mais sans lui avoir dit ce que vous avez sur le coeur. Apparemment, cela sortira à partir de la semaine prochaine.

Scorpion

C'est une bonne journée, surtout si vous avez besoin qu'on vous montre qu'on vous aime, 3e décan. Vous aurez très probablement les témoignages d'affection que vous attendez, que ce soit de la part de vos enfants ou de votre conjoint. Il y aura d'abord un épisode un peu fusionnel, où vous vous rapprocherez, serez collés-serrés, puis avec votre conjoint cela débouchera sur ce que vous désirez : les caresses et plus...

Sagittaire

Le travail est à l'honneur, vous avez quelque chose à faire et n'aurez pas l'esprit tranquille tant que vous n'en aurez pas terminé. Mais ce sera : tout doucement le matin et pas trop vite le soir ! En effet, vous n'aurez pas des tonnes d'énergie, en tout cas pas à mettre dans ce travail, vous n'aurez peut-être pas assez de motivations. Toutefois, vous serez motivé pour gagner de l'argent, c'est ce qui vous stimulera.

Capricorne

Vous serez aussi déterminé qu'hier, mais cette fois vous agirez en douceur, en veillant à ne pas blesser l'amour-propre des autres par des propos pas toujours très gentils. Il est vrai que la conjonction de Mercure et de Pluton est très active (3e décan) et que vous estimez qu'il faut dire ce que vous pensez être la vérité. Oui mais, faites-le sans brutalité, sans excès de langage, vous aurez de meilleurs résultats.

Verseau

Vos humeurs ne seront pas très optimistes, tout ça à cause de la dissonance (rapide) entre la Lune et Saturne ce matin. 2e décan, vous ne vous lèverez pas en ayant l'impression que le monde vous appartient, mais plutôt en vous disant que votre vie a un peu rétréci et que vous ne disposez pas des mêmes libertés qu'avant. Cela dit, Saturne s'éloigne du Soleil et vous devriez peu à peu voir cet étau de desserrer.

Poissons

Vénus et Mars étant en bon aspect avec vous toute la semaine, vous serez de tout coeur avec ceux qui défendent une cause. A moins que vous n'ayez à défendre votre propre cause, si vous êtes de ceux qui ont un litige à régler. En tout cas, ce qui apparaît avec Vénus et Mars c'est que vous êtes et que vous continuerez à être très aidé par des personnes amicales et qui feront tout pour vous venir en aide.

