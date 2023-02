L'horoscope du lundi 7 février 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Un peu secoué le 2e décan cette semaine ! Mars, votre maître, sera en phase avec Uranus et vous nous ferez, sans le vouloir, une petite sortie de route côté boulot. Soit c'est vous qui serez trop autoritaire et ça vous retombera dessus, soit c'est quelqu'un qui aura l'outrecuidance de vous donner un ordre et vous trouverez qu'il ou elle abuse, ce qui vous mettra très en colère. Mais cela vous passera rapidement.

Taureau

Vous aussi, 2e décan, la conjoncture vous remue cette semaine, elle est stressante mais plutôt dans le bon sens. Vous pourriez vous libérer d'une lourde contrainte, notamment né les premiers jours de mai. Il va vraiment se passer quelque chose que vous attendez depuis un certain temps. 3e décan, Mercure est à votre service toute la semaine, et elle est aussi au service de la vérité toute crue.

Gémeaux

La rencontre de Mercure et Pluton, active toute la semaine, peut vous obliger à dire une vérité que vous préféreriez cacher. Mais un scandale peut aussi vous amuser ! Avec Mercure et Pluton on assiste souvent à des révélations qui créent de l'indignation et ça pourrait être le cas ces temps-ci. En tant que Gémeaux qui déborde de curiosité, vous serez fidèle au poste pour écouter les infos !

Cancer

2ème décan, n'oubliez pas que Mars s'oppose et que ce qui vient des autres sera agaçant. Le 3e décan sera, lui, obligé d'affronter une vérité qu'il préférerait ne pas voir. A moins que ce soit une explication que vous ayez à affronter et pareil, vous préféreriez ne pas l'avoir. Ce sont surtout ceux nés après le 18 juillet qui seront sensibles à la conjoncture. Son rôle, que vous le vouliez ou non, est de vous ouvrir les yeux sur quelqu'un.

Lion

Vous aussi vous aurez des retombées de l'aspect qui se forme entre Mars et Uranus, il vous place face à l'inconnu et il est toujours générateur d'anxiété, surtout 2e décan. Votre avenir est une source de tensions internes, vous êtes déstabilisé par des événements qui touchent votre vie quotidienne et son organisation. Les autres décans ne devraient pas en avoir d'échos, ils seront juste spectateurs.

Vierge

Pour vous, la conjoncture est positive, probablement parce que vous-même serez positif et que vous verrez le parti que vous pouvez tirer de ce qu'il se passe. Un ou des événements qui ne vous touchent pas de près et peut-être même une décision prise et qui va dans le sens de vos intérêts (2e décan). Toutefois, il peut aussi se passer des choses dans le monde, ailleurs, qui vous intéresseront particulièrement.

Balance

Vous n'êtes pas très gâté par la conjoncture en ce moment, ce n'est que la semaine prochaine que vous vous sentirez plus léger, et comme débarrassé d'un poids. Pour l'instant, l'aspect qui se forme entre Mars et Uranus peut vous surprendre désagréablement à travers le rappel d'un paiement que vous n'avez pas effectué, ou un retard de remboursement dans un crédit qui vous vaut un recommandé...

Scorpion

2e décan, vous ressentez probablement déjà les effets de l'harmonie Mars/Uranus qui accentue votre désir de prendre ou de reprendre votre liberté. Ou de vous débarrasser fissa d'une contrainte qui vous pèse énormément. Quoi qu'il en soit, cette configuration peut vous inciter à rejeter, à casser, à couper un lien, à moins que cela ne vous soit imposé par un partenaire, professionnel ou affectif.

Sagittaire

Si vous avez l'impression qu'on abuse sans vergogne de votre générosité, de votre gentillesse, vous êtes dans le vrai. Vous n'avez pas de limites dans ce sens-là non plus. Ne laissez plus faire les autres, soyez un peu radical dans votre manière d'agir, c'est le seul moyen d'arrêter ça. Vous devez faire le ménage autour de vous, sinon à un moment ou à un autre, cela se retournera contre vous.

Capricorne

Vous serez un peu du genre Terminator dans les prochains jours, 2e décan. Vous tracerez votre route et tout personne ou tout objet s'y trouvant seront écartés, sans que cela vous crée le moindre état d'âme. Il faut dire que Mars arrive chez vous aujourd'hui et qu'elle s'allie à Uranus pour vous donner une volonté et une détermination un peu hors normes. Apparemment, vous les utiliserez dans votre intérêt.

Verseau

Bon anniversaire, à partir de demain soir, au 3e décan. Vous recevrez d'ici peu la conjonction de Jupiter et de Neptune, et il sera question d'énormément d'argent. Peut-être parce que vous allez acheter quelque chose de conséquent ? A moins qu'il n'y ait un tsunami financier ou encore un vrai tsunami quelque part. Il faudra également surveiller la montée des eaux, il risque d'y avoir des inondations.

Poissons

Vous commencez bien la semaine, avec une harmonie Lune/Mars qui va vous donner envie d'exprimer vos opinions haut et fort, envers et contre tous. Et il y en a qui seront choqués parce que vous serez un peu provocant, mais votre but sera de remuer les consciences et, apparemment, vous atteindrez votre but ! Cela concerne surtout le 2e décan, qui sortira des sentiers battus cette semaine.

