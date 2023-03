Selon une étude de l'ObSoCo réalisée pour l'entreprise française MaxiCoffee en novembre 2021, 69% des Français consommeraient du café quotidiennement, et 41% en boiraient même plusieurs fois par jour.

Si de nombreuses études démontrent que la consommation de caféine peut prévenir certaines maladies neurodégénératives, comme Alzheimer ou Parkinson, les autorités de la santé préconisent toutefois de ne pas boire plus de 400 mg par jour (soit 4 à 5 cafés par jour). Car une trop grande consommation de café aurait de nombreux méfaits sur notre santé.

Pour savoir si vous êtes un.e grand.e consommateur.rice de café, il est nécessaire de faire attention à certains signaux physiques. "L'excès de café est vite ressenti avec des tremblements, des bouffées d'anxiété, l'estomac irrité et même des diarrhées. Il faut donc savoir doser le café, afin de profiter de la caféine et des antioxydants", explique Mac Lesggy.



Les symptômes d'une surconsommation de café

D'autres signaux moins connus peuvent également survenir : "Des maux de tête, un rythme cardiaque rapide et des mictions fréquentes sont également des signes indiquant que vous buvez trop de café", précise Caroline Cederquist, médecin interrogée par Well and Good.

L'Agence du médicament (ANSES) explique sur son site qu'une consommation excessive de café a des effets sur le sommeil. "La caféine bloque au niveau du cerveau, un neurotransmetteur, l’adénosine, qui est un sédatif naturel", décrypte Aline Perraudin. Les conséquences sur le sommeil restent toutefois "très variables suivant l’âge des sujets, leur sexe et leurs habitudes de consommation", spécifie l’autorité sanitaire.

En plus de perturber la qualité de votre sommeil, boire trop de café annule l'absorption du fer et de la vitamine B1 contenu dans les aliments lors des repas. Si vous ne voulez avoir aucune carence et ne pas souffrir d’un petit affaiblissement musculaire, évitez de consommer du café après les repas.



Comment réduire sa consommation de café ?

Le café fait partie de ces boissons qui peuvent interagir négativement avec la prise de certains médicaments et l'empêcher d'agir sur l'organisme. "Certains aliments, boissons ou même le tabac peuvent influencer l’activité d’un médicament en atténuant, ralentissant ou, au contraire, en renforçant un ou plusieurs de ses effets dans l’organisme. Ils peuvent aussi accentuer certains effets indésirables d’un médicament", détaille le site de l'Assurance Maladie.

Pour réduire les symptômes d'un excès de caféine, il est important de diminuer sa consommation de café progressivement. Pour cela, supprimez d'abord une tasse, puis deux, jusqu'à tout supprimer ou réussir à moins en consommer selon votre objectif.

Si vous êtes malgré tout attaché.e à votre rituel caféiné et à vos nombreuses tasses la journée : remplacer la boisson noire par une tasse de décaféiné, du thé, des infusions, un Moon Milk ou encore du café d'orge.

