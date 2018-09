publié le 18/09/2018 à 20:30

Et s'il existait un régime peu contraignant qui permettait de vivre plus longtemps ? Un groupe de chercheurs a réalisé une étude, publiée dans le Journal of Internal Medicine, qui montre qu'une alimentation "anti-inflammatoire" pourrait diminuer le risque de maladies cardiovasculaires ou de cancers de 18% en moyenne.



Les chercheurs ont analysé l'alimentation de 68.000 Suédois de 45 à 83 ans pour tirer leurs conclusions. Et ceux qui ont consommé des fruits et légumes, de l'huile d'olive, du café ou du thé, du chocolat et même une quantité modérée de vin rouge et de bière, ont moins de chance de mourir jeunes.

L'inflammation causée par certains aliments pourrait en effet être une cause de ces maladies. Insider, qui rapporte l'étude, note qu'une précédente recherche avait démontré que manger du chocolat noir trois fois par mois pourrait être bénéfique pour la santé. En revanche, le cas de l'alcool est moins véridique, tant les risques induits par sa consommation sont dangereux.