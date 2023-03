Carence en fer : les conseils de Marine Lorphelin pour la repérer et la traiter

La carence en fer est la carence nutritionnelle la plus fréquente dans le monde. Elle est souvent due à un manque d'apport alimentaire ou à des maladies du tube digestif. Mais le fer est un élément essentiel de notre alimentation puisqu'il s'agit d'un oligo-élément.

Il intervient dans la formation de l'hémoglobine des globules rouges pour transporter l'oxygène dans le sang et dans les muscles. Mais son rôle s'étend dans de nombreuses autres réactions relatives aux protéines et dans le bon fonctionnement du système immunitaire. D'ailleurs ce fer présent dans l'organisme est naturellement recyclé et stocké dans la ferritine.

Les principales raisons qui expliquent une carence en fer sont un manque d'apport alimentaire et les maladies du tube digestif. En effet, seulement 20% du fer consommé est absorbé par le tube digestif, c'est peu. Les jeunes enfants sont particulièrement concernés. Le risque d'apport insuffisant en fer est aussi plus élevé avec une alimentation végétarienne stricte et mal gérée. Ensuite, le stock de fer de l'organisme diminue en cas de renouvellement intensif des globules rouges, donc quand on saigne ! C'est pour cela qu'une femme menstruée sur quatre a une carence en fer. Parfois, le saignement est invisible, prolongé et le manque de fer s'installe progressivement.

Les signes d'une carence en fer

Une carence en fer peut donner différents symptômes, avec au premier plan une fatigue inhabituelle. Elle peut entraîner une perte de cheveux ou des ongles cassants, fragiles.

Mais le risque, c'est d'avoir une anémie, un taux insuffisant de globules rouges dans le sang, s'exprimant par une pâleur, un essoufflement. Si vous présentez ces symptômes, il est conseillé de consulter un médecin qui pourra vous prescrire une prise de sang pour confirmer l'anémie.

Si vous présentez bien une carence en fer, un traitement n'est pas obligatoire. Il est indispensable en cas d'anémie et utile en cas de symptômes gênants. Ce traitement repose principalement sur une supplémentation en fer par des comprimés. Mais il faudra en parallèle traiter la cause !

L'alimentation aussi une solution intéressante pour recharger vos stocks de fer. Choisissez des aliments riches en fer comme les abats ou les viandes rouges, les légumineuses avec les lentilles, les haricots rouges, ou encore certains légumes comme les épinards, les asperges par ex. Complétez votre repas par un produit riche vitamine C qui améliore l'absorption du fer, comme des agrumes, tomates, poivrons.

En ce qui concerne les compléments alimentaires et notamment ceux à base de spiruline, il faut être prudent. La spiruline est en fait un ensemble de bactéries, des cyanobactéries qui forment une microalgue. Comme beaucoup de plantes ou de micro-organismes, la spiruline n'est pas sans danger à cause de sa composition et de sa provenance incertaines. Une étude de toxicité en 2017 a fait état d'effets indésirables liés aux compléments alimentaires à base de spiruline : des troubles digestifs, des atteintes hépatiques et des réactions allergiques graves. Donc prudence avec la spiruline en complément alimentaire.

