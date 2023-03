Le fructose, un sucre bon ou mauvais pour la santé ?

Carburant pour notre corps, le fructose, comme son nom l’indique, c’est le sucre qui est présent dans les fruits. C’est un sucre simple. Il entre aussi dans la composition du sucre de table, le saccharose. On le retrouve également dans le miel et le sirop d’agave. Mais il est surtout présent dans beaucoup de produits industriels ultra-transformés, surtout sous forme de sirop de glucose-fructose.

C’est sous cette appellation qu’on peut le reconnaître sur les emballages. Il est intéressant pour les industriels, car il est bon marché et a un pouvoir sucrant supérieur au sucre de table. On en trouve dans les sodas, les boissons sucrées, les plats préparés, les biscuits, les produits laitiers aromatisés, les céréales pour le petit déjeuner... Et c’est là que le bât blesse.

Quand on le consomme à travers des aliments naturels comme les fruits - il peut y en avoir aussi un peu dans les légumes - on en absorbe de faibles quantités. Il est lentement assimilé. En plus, les fruits et les légumes apportent d’autres éléments bénéfiques pour l’organisme, de l’eau, des vitamines, des fibres…. Alors que consommé sous forme de sirop de glucose-fructose dans les produits industriels, on peut atteindre des niveaux problématiques. C’est, en effet, l’excès de fructose qui est mauvais pour la santé.



Un surplus de fructose peut être dangereux

À partir d’une consommation d’environ 50 grammes par jour, on augmente son risque de maladies cardiovasculaires, car trop de fructose élève le taux de triglycérides dans le sang. L’excès de fructose provoque aussi une accumulation de graisse dans le foie, ce qui conduit à la maladie du foie gras, qui touche environ 8,2 millions de personnes en France.

Si elle persiste, la surcharge en graisse peut provoquer dans 10 à 20% des cas à une inflammation chronique dans le foie. C’est ce qu’on appelle la NASH. L’excès de fructose fait également le lit du diabète de type 2. Et une nouvelle étude suggère qu’il pourrait favoriser l’inflammation des neurones et les troubles cognitifs symptomatiques de la maladie d’Alzheimer.

À travers cette recherche, les scientifiques soutiennent qu’une alimentation riche en fructose pourrait réduire le flux sanguin dans certaines régions du cerveau, favoriser une inflammation et une perte de neurones, entraînant les troubles cognitifs associés à la maladie. Ce n’est pas la première fois qu’une étude suggère qu’un excès de fructose pourrait être dommageable pour le cerveau.



De l'importance de réduire ses apports en sucre

S'il est recommandé de limiter ses apports en sucre, le fructose présent dans les fruits et les légumes ne pose pas de problème. C'est le fructose ajouté aux aliments et aux boissons qui est mauvais pour la santé.

Rappelons que l’Organisation mondiale pour la santé (OMS) recommande de réduire à moins de 10% la part de sucres libres ajoutés, comme le fructose, dans notre apport calorique total. Elle estime qu’il serait encore meilleur pour la santé de la ramener à 5%, soit 25 grammes par jour, l’équivalent de 6 cuillères à café.

"Le fructose industriel est un indicateur de l’ultra-transformation. Or, les aliments sains sont les aliments les moins transformés possibles", explique Anthony Fardet, chercheur en alimentation préventive à l’institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE).





Éviter les produits ultra-transformés, réduire sa consommation de boissons sucrées, préférer les fruits entiers aux jus de fruits, cela permet de réduire sa consommation de fructose et aussi de manger mieux pour sa santé !



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info