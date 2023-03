Mars Bleu : comment prévenir le cancer colorectal et quel est le dépistage à suivre ?

Le cancer colorectal touche près de 43.000 personnes, chaque année, en France. C’est l’un des plus fréquents. Comment peut-on réduire son risque ? On ne peut pas agir sur son âge ou sur la génétique, mais on peut agir sur certains facteurs de risque. Une alimentation équilibrée et variée fait partie des leviers de la prévention.

Les fruits et les légumes, riches en antioxydants, sont particulièrement protecteurs. Il est recommandé d’en consommer chaque jour au moins 5 portions de 80 à 100 grammes. En raison de leur teneur en calcium, les produits laitiers sont également bénéfiques. 2 par jour sont conseillés.



À l’inverse, une alimentation trop riche en viandes rouges - plus de 500 grammes par semaine - et surtout en charcuteries - plus de 150 grammes par semaine - augmente le risque. Tout comme le fait de boire plus de deux verres d’alcool par semaine et de fumer.

En dehors de l’alimentation, l’activité physique régulière est bénéfique pour réduire son risque. De plus, elle protège du surpoids qui est aussi un facteur de risque. À l’inverse, l’inactivité et la sédentarité, le fait de passer trop de temps assis, favorise le cancer colorectal. C’est la raison pour laquelle il est conseillé de bouger au minimum 30 minutes par jour et de se lever fréquemment de sa chaise. Sinon, un moyen efficace de prévenir le cancer colorectal, c’est de se faire dépister. En général, à partir de 50 ans.

Presque tous les cancers colorectaux commencent par des polypes précancéreux dans le côlon ou le rectum qui peuvent ne causer aucun symptôme, surtout au début. Les détecter précocement permet de les retirer avant qu’ils ne se transforment en cancer. De cette façon, le cancer colorectal peut être prévenu. Ou bien, il peut être détecté à un stade précoce, au moment où le traitement est le plus efficace.



Dépistage du cancer colorectal : comment ça se passe ?

La coloscopie est le meilleur examen de dépistage. Si des polypes sont détectés, ils peuvent être retirés au cours de l’examen, souligne le Pr Robert Benamouzig, gastro-entérologue à l’hôpital Avicenne, à Bobigny. Cependant, c’est un examen coûteux. Elle nécessite une préparation pas très agréable, s’effectue sous anesthésie et n’est pas dénuée de tout risque, avec 1 complication pour 10.000 examens. Elle n’est généralement pas proposée aux personnes sans facteur de risque. Mais si elle l’est, dans ce cas, il semble suffisant d’en faire une seule, éventuellement répétée tous les dix ans si aucun polype n’a été détecté.



La coloscopie est proposée d’emblée aux personnes qui présentent un risque supérieur à la moyenne de développer un cancer colorectal. Par exemple, si on a une maladie intestinale inflammatoire chronique, des antécédents personnels ou familiaux de polypes ou de cancer colorectal, une maladie génétique comme le syndrome de Lynch. L’âge auquel commencer à se faire dépister est alors à discuter avec son médecin.



Une coloscopie peut aussi être prescrite à un patient qui présente des symptômes, comme des troubles du transit inhabituels persistants, des douleurs abdominales inexpliquées, du sang dans les selles. Attention, cela ne veut pas dire qu’il s’agit forcément d’un cancer, mais l’examen permettra d’en déterminer la cause.



Test à faire tous les 2 ans entre 50 et 74 ans

En l’absence de symptômes et sans facteurs de risque élevé, il est recommandé de se faire dépister à partir de 50 ans. Dans ce cas, il est recommandé de faire un test immunologique. Ce test est proposé par l’Assurance maladie, il est gratuit. Il s’effectue sur un échantillon de selles et détecte la présence de sang, un signe possible de cancer. En effet, certains polypes ou cancers provoquent des saignements souvent minimes, qui ne sont pas perceptibles à l’œil nu.

La nouveauté, depuis cette année, c’est qu’on peut se procurer le test en pharmacie. Le pharmacien vérifie si on est bien éligible avec un questionnaire. Mais attention, pour l’instant, toutes les pharmacies ne le délivrent pas encore ! Sinon, on peut aussi commander le kit de dépistage sur internet, sur le site monkit.depistagecolorectal.fr et le recevoir par la Poste, mais il faut avoir reçu par courrier une lettre d’invitation. On peut également passer par son médecin traitant, un gynécologue ou un gastroentérologue.

Le test est à refaire tous les 2 ans jusqu’à 74 ans. Si le résultat est positif, s’il a détecté du sang dans les selles, une coloscopie devra être réalisée pour en connaître l’origine.



Si le dépistage a été correctement effectué avant, il n’est pas nécessaire de le répéter. Les risques liés au dépistage sont alors, le plus souvent, supérieurs aux bénéfices, notamment parce qu’après une coloscopie réalisée à la suite d’un test positif, le risque de complications devient plus important.



