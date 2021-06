Régionales 2021 : Trierweiler explique pourquoi il est primordial d'aller voter

Certains Français ne vont pas se déplacer dimanche 20 juin pour les élections départementales et régionales. Il y a en France plus de 45 millions de Français inscrits sur les listes électorales, soit 88% de la population en âge de voter. Il n’y a donc rien à faire pour ces près de 5 millions de Français non-inscrits.



Mais pour les autres ? On prévoit une abstention record de plus de 50%, cela ferait environ 20 millions d’électeurs qui se passeraient de ce droit fondamental. À vous, électeur, que vous soyez de droite ou de gauche, là n’est pas la question, sachez que vous avez une mine d’or entre les mains. Ca s’appelle un bulletin de vote et il est le signe de votre appartenance à la République. Il fait de vous l’égal de votre voisin, l’égal de Bernard Arnault (l’homme le plus riche au monde) et puisque c’est à la mode de le citer, l’égal de Patrick Bruel ! Une voix égale une voix. Vous aurez autant de pouvoir que quiconque.



Vous électeur, vous avez encore la possibilité de faire mentir les prédictions des sondages. Je comprends que les compétences entre les départements et les régions soient parfois difficiles à identifier, mais vous, électeur, vous avez le pouvoir d’agir sur les choix politiques.

Sur quoi pouvez-vous pouvez agir en votant ?

Vous avez le pouvoir d’agir sur votre vie quotidienne ! Vous, électeur potentiel, qui râlez contre des factures d’eau de plus en plus élevées, sachez que la désignation du fournisseur dépend du département. Alors selon le choix du candidat, vous ferez des économies.

Vous électeur, sachez que si vous avez un enfant au collège, le département le prendra en charge. Alors à vous de regarder quel candidat va renforcer les moyens sur ce domaine. Si votre enfant est au lycée, ce sera la région. Et puis, vous électeur qui bénéficiez d’aides sociales, savez-vous que c’est le département qui finance le RSA. Vous avez peut-être un parent en Ephad ? Un petit à la crèche, là encore c’est le département qui finance.



Il y aussi le sport, la culture, le tourisme, la formation professionnelle ou encore de l’aide aux entreprises et surtout des transports qui représentent 24% du budget des régions !

Alors vous électeur, oui vous qui avez prévu un barbecue dimanche, sachez d’abord qu’il y aura de l’orage et qu’il vous suffit de dix petites minutes pour agir sur le cours de votre vie. Faites l’essai, vous verrez, vous pouvez aussi faire une procuration si vous allez marier vos meilleurs amis à l’autre bout de la France . Et je ne vous parle même pas du rôle que vous jouerez pour la prochaine présidentielle.