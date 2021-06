Pollution en Corse : "La blessure est irréparable", selon un expert

et Marie-Pierre Haddad

publié le 14/06/2021 à 09:33

Va-t-on retrouver les auteurs du dégazage sauvage au large de la Corse ? La pollution en mer au large de la Corse continue à s'éloigner de la côte en dérivant vers le sud de l'île alors que près de quatre tonnes d'hydrocarbures ont déjà été récupérées sur la zone.

Christian Buchet, directeur du Centre d’Etudes de la Mer de l’Institut Catholique de Paris et membre de l'Académie de Marine, explique au micro de RTL : "Quand vous avez une concertation d'hydrocarbures, cela dénature la faune et la flore. Faune et flore dont nous aurons besoin pour notre santé. Ce n'est pas seulement la terre qui est touchée mais aussi la mer. La blessure est irréparable".

Il ne s’agit pas d’un bateau ayant coulé mais d’un dégazage. Qu’est-ce que précisément une opération de dégazage ? "C'est plutôt un déballastage. Pour des raisons de sécurité du navire et d'équilibre, cela consiste à mettre de l'eau de mer dans le pétrole. Il faut laver les cuves et quand vous les rejetez en mer, cela provoque des émissions toxiques. C'est une vidange", explique l'auteur de La Grande histoire vue de la mer (éditions du Cherche-Midi).

Selon le membre de l'Académie de Marine, "en 2008, 1% des infractions étaient sanctionnées". "L'ampleur de la pollution ne concerne pas les continents de plastiques (...) La menace majeure qui pèse sur les humains, c'est l'acidification des océans". Christian Buchet précise que "les mers nous rendent un service fabuleux d'absorber 30% de nos émissions de CO2". "Depuis le temps qu'elles le font, elles s'acidifient (...) C'est un non sens économique pour le bien-être de l'humain", a-t-il indiqué.