Qu'est-ce que le pass sport et comment en bénéficier ?

publié le 22/05/2021 à 07:30

"C'est du concret !" Sur son compte Twitter, le chef de l'État Emmanuel Macron annonce avec enthousiasme un coup de pouce donné à toutes les familles pour que les enfants puissent rapidement reprendre une activité sportive.

Ce "pass Sport", une aide de 50 euros par enfant, destiné aux familles qui perçoivent l'allocation de rentrée scolaire ou pour les enfants souffrant de handicap, aide à financer l'inscription dans un club affilié à une fédération -ou, dans les quartiers prioritaires de la ville, également à une association sportive.

Au total, 5,4 millions d'enfants seront éligibles à cette aide, qui sera disponible à la rentrée. L'exécutif table sur un taux d'utilisation de 50% environ et compte renouveler cette aide en 2022.

Le gouvernement précise que le "pass sport" sera cumulable avec d’autres aides pour adhérer à un club et pourra être renouvelé en 2022. Aucune démarche ne sera nécessaire, les concernés seront prévenus par courrier.

Pour faire connaître ce "pass sport" au plus grand nombre, le gouvernement lance une grande campagne de communication "en faveur de la pratique sportive" et fait appel à la mobilisation de deux ambassadeurs : Laure Boulleau et Tony Parker.