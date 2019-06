Formation professionnelle : qu'est-ce que l'application "Mon compte formation" ?

publié le 26/06/2019 à 09:05

Il y a un an, le ministère du Travail annonçait un "big bang" de la formation professionnelle.

À l'époque, seul un salarié sur trois avait accès à la formation et encore, c'étaient ceux qui en avaient le moins besoin. Le gouvernement avait donc annoncé la création d'une application "Mon compte formation" permettant à tous de se former en quelques clics. 33 millions de personnes sont concernées et la mise en service est prévue pour novembre.

L'application est mise au point par la Caisse des dépôts. "On travaille en mode start-up" explique le directeur de la formation professionnelle, Laurent Durain. Pour imaginer le meilleur outil possible, les salariés fonctionnent comme dans un jeu vidéo. Ils imaginent des personnages qui auraient un but, une formation en vue et ils affichent les portraits bien visibles sur les murs. "Tous ces petits personnages et on va les faire utiliser l’application, comme un jeu", indique-t-il.

L'application existe d'ores et déjà même s'il y aura des mises à jour d’ici à sa version finale en novembre, mais elle ressemble déjà à une application assez sobre, avec des couleurs bleues et blanches, peu de texte et des formations en quelques clics.

Comment l'application fonctionne-t-elle ?

Il suffit de la télécharger, d'entrer son numéro de sécurité sociale, un mot de passe et vous verrez apparaître la somme d’argent à laquelle vous avez droit pour vous former. "Je vais avoir accès à un moteur de recherche qui va me permettre de chercher une formation. Je tape un mot clé et on va me proposer tout un tas de thématiques. Après on va avoir une fiche qui décrit le diplôme visé, son prix, ses modalités d'enseignement, les différentes sessions possibles", explique Laurent Durain.

Vous n’aurez ensuite qu’à cliquer pour faire une demande de formation, votre compte sera débité et avec le temps vous accumulerez de nouveaux euros pour vous former. "Le budget formation que vous avez il augmente tous les ans de 500 euros. Si vous travaillez à temps plein depuis 3 ans vous aurez 1.500 euros sur votre compte (...) et si le solde de votre compte n’est pas suffisant, vous pourrez compléter avec votre carte bancaire", précise-t-il.

Les ordinateurs vont additionner vos contrats de travail, calculer combien vous avez accumulé d’heures de travail et tout convertir en monnaie sonnante et trébuchante. Vous n’aurez donc rien à faire. Vous serez simplement encouragés à donner votre avis sur les formations, mais sans donner de note pour le moment.