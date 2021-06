publié le 13/06/2021 à 16:40

Le général François Lecointre croit-il à une candidature de son prédécesseur Pierre de Villiers à l'élection présidentielle de 2022 ? "Si le général de Villiers se présente à des élections", il doit le faire "sous le nom de Pierre de Villiers", a-t-il indiqué lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 13 juin. "Il y a un certain nombre d'officiers généraux qui sont élus et qui ne mettent pas en avant leur grade", a-t-il souligné.

Selon lui, "il faut ne pas faire état de sa fonction militaire". "En le faisant, on engage l'ensemble des armées et on se prévaut d'une qualité qui n'a rien à voir avec le combat politique. On demande aux gens donc de quitter l'armée", a-t-il expliqué.

Peut-il envisager d'être candidat à un mandat national ou local ? Non, a assuré le général François Lecointre. "Le combat politique est très dur, extrêmement dur. Je suis fait pour mener un combat, avec derrière moi, la totalité des armées pour m'engager face à un ennemi identifié. Je ne suis, malheureusement ou heureusement, pas prêt à conduire des combats internes qui sont très difficiles. Je ne suis pas persuadé que les militaires soient les mieux placés pour faire de la politique", a-t-il répondu.