Élections régionales : comment faire sa procuration

publié le 31/05/2021 à 17:03

Les élections régionales se tiendront les 20 et 27 juin prochain. Les douze régions de France métropolitaine ainsi que la Guadeloupe et La Réunion éliront un nouveau conseil régional. Les élections départementales seront organisées en même temps. Si vous êtes citoyen français, vous aurez donc l'occasion de vous rendre aux urnes dans le bureau de vote où vous êtes inscrit.

Si vous n'êtes pas sur place le jour J, vous pourrez quand même exercer votre droit de vote. Pour cela, il vous faut une procuration. Deux procédures sont possibles pour en obtenir une : la procédure "classique", et une procédure en ligne, mise en place en avril 2021.

Pour la procédure habituelle, il faudra remplir un formulaire de demande de vote par procuration (CERFA 14952*02), disponible en ligne, et le déposer dans un commissariat de police, une gendarmerie, le tribunal dont dépend votre domicile ou votre lieu de travail, ou encore dans un lieu désigné par le préfet. Il faudra également apporter un justificatif d'identité.

Une nouvelle démarche en ligne

Pour obtenir une procuration en ligne, il faudra se rendre sur la plateforme MaProcuration.gouv.fr. Là, il suffit de se connecter via France Connect, qui rassemble tous vos comptes liés à des services de l'État. Vérifiez ensuite que les informations préremplies, votre commune de vote et les informations de votre mandataire, ainsi que l'élection ou la période pour laquelle vous souhaitez donner procuration. Ensuite, la procédure est la même que dans celle expliquée précédemment : il faut aller dans l'un des quatre types d'établissements agréés, muni d'une pièce d'identité et d'une référence d'enregistrement, pour faire valider la procuration.

Attention toutefois, vous devez être inscrit sur la liste électorale de la même commune que la personne à qui vous donnez procuration. Vous n'êtes toutefois pas dans l'obligation d'être inscrit dans le même bureau de vote. Pour cette élection particulière, qui regroupe l'élection régionale et l'élection départementale, vous donnez automatiquement procuration pour les deux niveaux.

Et si après avoir fait toute la démarche, vous vous rendez compte que vous pouvez finalement aller voter, vous pouvez toujours vous rendre aux urnes. Si votre mandataire a déjà voté pour vous, son vote ne sera alors pas compté.