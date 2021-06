Régionales : quelles sont les compétences des régions ?

Les dimanches 20 et 27 juin auront lieu les premier et deuxième tour des élections régionales en France. Les élections départementales et celles des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique se tiendront en même temps.

A quelques jours des élections, la crainte d'une abstention massive grandit. Selon le directeur général de l'Institut français d'opinion publique (Ifop), qui s'est exprimé auprès de franceinfo, un record pourrait être battu avec "plus de 20 millions de Français" qui n'iraient pas voter.

Pourtant, cette élection fait l'objet d'enjeux politiques importants, jusqu'à l'échelle nationale. Elle touche aussi les citoyens directement sur de nombreux aspects, car les compétences des régions sont larges.

Développement économique et éducation

D'abord, la région veille au bon développement économique de son territoire. Elle établit un schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDE-II) qui définit les grandes orientations de sa politique économique. Ce seront donc les subventions à différents organismes, les aides aux entreprises ou à l'investissement immobilier... La région gère aussi une partie des fonds européens. En tout, les budgets des régions se comptent en milliards.

La région s'occupe aussi d'éducation, à travers les lycées. C'est elle qui entretient et construit les nouveaux lycées, et qui équipe en partie les adolescents pour leur scolarité, à travers la distribution de manuels, ou encore d'ordinateurs portables ou de tablettes par exemple. Elle se charge aussi de la formation professionnelle, à travers la gestion de l'apprentissage des jeunes, ou encore l'insertion et la formation des personnes en difficulté.

Pas de sécurité au menu

En votant aux régionales, vous votez aussi pour un certain aménagement du territoire. Votre région s'occupe des transports (TER, transports scolaires, cars et bus...), mais aussi de la question de l'environnement, à travers les parcs régionaux et le gestion des déchets.

En plus de tout cela, la région partage des compétences avec les départements, comme le tourisme, la culture, la promotion des langues régionales ou encore le sport. En revanche, la sécurité, mise en avant par de nombreux candidats, ne fait pas partie des attributions de la région. Comme l'explique Libération, l'Etat se charge de la majorité des questions de sécurité, les communes peuvent disposer d'une police municipale, et les départements s'occupent de la circulation des des services de secours. Les régions peuvent seulement mettre en place des projets pour la sécurité dans leurs domaines de compétences.