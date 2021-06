"Capital" : acheter un logement neuf, quels sont les bons plans ?

publié le 14/06/2021 à 15:01

Acheter un appartement neuf, un Français sur trois se dit tenté par ce choix. Car cela permet d'avoir un logement aménagé à son goût, construit selon les dernières normes d'isolation thermiques et phoniques, et garanti dix ans contre les éventuels vice-cachés. Mais il faut pouvoir patienter 12 à 18 mois avant de s´y installer, le temps de la construction.

Chaque année, il se vend plus de 100.000 logements sur plan, avec des prix en moyenne 20% plus chers que l'ancien. Et en 2021, les tarifs pourraient s'envoler davantage. Car à cause de la crise sanitaire, les projets de logements neufs programmés sont moins nombreux, alors qu'il y a toujours autant d'acheteurs.

Pourtant, il est encore possible de dénicher des bons plans. À condition de savoir où chercher. Quelles sont les solutions pour acheter sa résidence neuve au meilleur prix ? Frais de notaire offerts, fins de programmes bradés, enchères dégressives ou encore bons plans à destination des classes moyennes, les équipes de Capital ont enquêté pour trouver les meilleures affaires.

