publié le 15/03/2020 à 06:59

Les Français étaient appelés aux urnes ce dimanche 15 mars pour le premier tour des élections municipales dans un climat particulier alors que le pays tout entier se calfeutre pour freiner l'épidémie de coronavirus qui se répand à travers le monde.

Dans un contexte d'inquiétude généralisée, les enjeux du scrutin ont peu à peu été éclipsés par ceux de la crise sanitaire. Mais le président de la République Emmanuel Macron n'a pas voulu bouleverser l'agenda politique, malgré le risque d'une abstention massive.

Quelque 47,7 millions d'électeurs sont appelés à élire leur maire, quelques heures après que le gouvernement a décrété la fermeture de tous les "lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays".

Le gouvernement, de son côté, a préconisé de se rendre dans l'isoloir muni de son propre stylo et d'un bulletin reçu par courrier tout en privilégiant les horaires de plus faible affluence, entre 9h et 11h et de 13h à 16h.

Revivez le premier tour des élections municipales

19h25 - La suite de la soirée électorale continue. Rendez-vous sur notre article spécialement consacré aux résultats du premier tour des élections municipales. Le lien est juste en-dessous.

A lire aussi DIRECT VIDÉO - Élections municipales 2020 : suivez les résultats du 1er tour

19h18 - Nicolas Domenach a rejoint Thomas Sotto pour la suite de notre édition spéciale. Selon l'éditorialiste, la question centrale sera sur l'abstention : "L'abstention différentielle sera à observer. A qui profitera-t-elle et à qui nuira-t-elle ?"



Pour Olivier Mazerolle, les enjeux des heures à venir concerneront le maintien du scrutin. "Fallait-il maintenir les élections municipales ? Va-t-on annuler le second tour ?", demande-t-il.



19h12 - Selon les informations du Parisien, un nouveau conseil restreint de défense lundi à 18h, à l’Elysée. La réunion devrait permettre de "tirer les leçons du premier tour du scrutin municipal et de dresser un état des lieux de la propagation du Covid-19".



19h08 - Les soirées électorales prévues dans les QG des différents partis ont été modifiées pour faire face au coronavirus. Impossible d'assister au dépouillement. A Paris, Agnès Buzyn, Rachida Dati et Anne Hidalgo se contenteront d'une déclaration filmée devant une seule caméra. Yannick Jadot a, quant à lui, annulé sa visite à Strasbourg.



"Un soir aussi triste qu'un soir de défaite", résume une petite main de la campagne à William Galibert, journaliste politique au service politique de RTL. Un sentiment partagé par un candidat qui lui confiait : "J'ai beau savoir que les résultats arrivent, le coeur n'y est vraiment pas"



19h - C'est l'heure de faire un point sur cette journée, à une heure de la fermeture des bureaux de vote. Voici les principales informations à retenir



>La participation s'est effondrée, 38,77%, selon les chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur à 17h. Selon l'estimation de Harris Interactive et Epoka pour RTL, elle devrait atteindre 46,5%



>Lille, Bordeaux, Marseille... Les cas de non-respect des règles d'hygiène se multiplient dans plusieurs bureaux de vote



>Un report du second tour est-il possible ? Des responsables politiques demandent l'annulation du second tour du 22 mars prochain. Se dirige-t-on vers une crise politique ?



18h51 - La "discipline" à laquelle appellent les autorités pour freiner l'épidémie de coronavirus semble encore un vœu pieux dans la capitale ce dimanche 15 mars. Les Parisien étaient nombreux dans les parcs de la capitale.

Le marché d'Aligre dans le XIIe arrondissement noir de monde ce dimanche 15 mars 2020 Crédits : Twitter / @CamSls | Date : 15/03/2020 7 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Le marché d'Aligre dans le XIIe arrondissement noir de monde ce dimanche 15 mars 2020 Crédits : Twitter / @CamSls | Date : Canal Saint-Martin, les Parisiens profitent du soleil au bord de l'eau Date : Jardin du Luxembourg, VIe arrondissement de Paris Crédits : Twitter / @florent92100 | Date : Square Clignacourt, dans le XVIIIe arrondissement de Paris Date : Un pard bondé dans le XVe arrondissement de Paris Crédits : Twitter / @Frenchy_RG | Date : Les quais de Seine Crédits : Twitter / @LDeLION | Date : Square Clignacourt, dans le XVIIIe arrondissement de Paris Date : 1 / 1 < > +

18h45 - L'entourage de Marine Le Pen a indiqué à l'AFP que la présidente du Rassemblement national n'était pas "contre un report" des élections. Et qu'elle l'a fait savoir "à qui de droit". Mais aucune précision n'est faite en ce qui concerne le second tour du 22 mars.

Selon l'entourage de @MLP_officiel, la cheffe du RN "ne serait pas contre un report" des élections, elle l'a déjà fait savoir "à qui de droit" #AFP — Anne Renaut (@AnneRenaut) March 15, 2020

18h32 - La crise du coronavirus va-t-elle se transformer en crise politique ?



Selon Benjamin Sportouch, chef du service politique de RTL, le maintien des élections municipales "peut se transformer en crispation politique". "Edouard Philippe voulait maintenir les élections et Gérard Larcher étaient favorable au maintien des élections. François Baroin, lui, souhaitait les annuler. Emmanuel Macron a beaucoup consulté", explique-t-il.



18h28 - A quelle heure vont tomber les premiers résultats des municipales ? Entre les horaires de fermeture des bureaux de vote, le taux d'abstention élevé et la crise du coronavirus... RTL.fr fait le point

18h25 - Ces élections municipales ont connu "une campagne fantôme", selon Jean-Mathieu Pernin, journaliste chez RTL. Pourquoi ? Elle a été "bloquée entre la grève sur la réforme des retraites, sur le débat sur la réforme des retraites et maintenant la crise du coronavirus".



18h16 - Est-il possible constitutionnellement d'annuler le second tour ?



Réponse du constitutionnaliste Jean-Philippe Derosier à l'antenne de RTL : "On ne peut pas déconnecter les deux tours du scrutin. Cela évidemment ferait un scrutin insincère. Dans le cas d'une triangulaire, avoir une semaine ou quatre mois d'entre-deux-tours, ce n'est pas la même chose".



18h06 - Selon l'estimation Harris interactive et Epoka pour RTL, la participation devrait atteindre 46,5%. Il s'agit de la participation la plus faible de l'histoire récente des municipales.



Selon Olivier Mazerolle, "la légitimité du scrutin" est remise en cause "sur le plan psychologique". Au micro de RTL, l'éditorialiste politique ajoute : "Il n'est écrit nulle part que la participation doit atteindre un certain pourcentage pour valider ou non un scrutin. Les Français ont voté avec leur pied, en décidant de ne pas se déplacer dans les bureaux de vote. Déjà, les municipales ne les passionnent pas mais en se déplaçant aussi peu nombreux, ils disent qu'ils désapprouvent le maintien du scrutin"



18h - Résultats, report éventuel du second tour, analyses... Suivez l'édition spéciale de RTL avec Vincent Parizot et Thomas Sotto, jusqu'à 22 heures.

17h54 - Que révèlent les chiffres de la participation ?



Les chiffres officiels à 17h00 montrent que dans l'Oise, l'un des premiers foyers de contamination du territoire, le taux de participation a chuté de 59,21% il y a six ans à 41,25%. Le Nord enregistre 21,5 points de moins et les Bouches-du-Rhône plus de 24 points de moins qu'en 2014.



Le Vaucluse (-37,27%) et les Alpes-Maritimes (-33,27%) sont les deux départements où la participation chute le plus.



Une poignée de départements connaissent une participation stable, voire en légère hausse, mais ceux où la baisse avoisine ou dépasse 20 points sont très nombreux : Calvados, Indre-et-Loire, Loiret, Eure, Ille-et-Vilaine, Vendée, Var, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Alpes de Haute-Provence, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône,Haute-Garonne, Pyrénées-Orientales, Ariège, Charente, Gironde, Corrèze.



17h42 - Selon Harris Interactive et Epoka, le taux de participation s'élève à 46,5%.



17h - Le taux de participation au premier tour des municipales était de 38,77% à 17h, soit 16 points de moins qu'en 2014 (54,17%) et 18 points de moins qu'en 2008 (56,2%).



16h49 - Si le premier tour des municipales est maintenu, certains s'inquiètent déjà d'un éventuel report du second tour. Une décision qui ne serait évidemment pas sans conséquences. En effet, il faudrait alors tout recommencer. RTL.fr fait le point.

La rédaction vous recommande Municipales 2020 : quelle procédure en cas de report du second tour ?

16h41 - Rémi Salomon, le président de la commission médicale d'établissement de l'AP-HP, le regroupement des hôpitaux parisiens, a appelé sur Twitter à "ne pas aller voter". "Il faut dès maintenant appliquer le confinement maximum, a-t-il ajouté. A l'hôpital on se mobilise avec toutes les précautions."

A lire attentivement. Il faut dès maintenant appliquer le confinement maximum. N'allez pas voter, évitez les contacts à moins de 2m. Lavez-vous les mains souvent.

A l'hôpital on se mobilise avec toutes les précautions.

https://t.co/SHjlEucyOY — Rémi Salomon (@RemiSalomon) March 15, 2020

16h11 - A Nouméa, la capitale de Nouvelle-Calédonie, la maire sortante Sonia Lagarde, membre de LREM, a été réélue dès le premier tour avec 63,9% des voix. "C'est la récompense du travail effectué", a-t-elle déclaré au micro de nos confrères de NC la 1ère. Cette élection a toutefois été marquée par un faible taux de participation : 42% contre 61% au premier tour des municipales 2014



16h03 - Isabelle Balkany et son époux, Patrick, maire sortant de Levallois-Perret, ont voté en début d'après-midi dans leur bureau de vote.

15H32 - Face au coronavirus, le groupe Radio France a annoncé dans un communiqué avoir décidé d'alléger "fortement son dispositif pour les élections municipales, afin de couvrir ce moment démocratique tout en exposant le moins possible ses équipes mobilisées", compte tenu des mesures annoncées par le gouvernement pour contenir l'épidémie.



Les équipes sur le terrain seront en effectif réduit par rapport à la normale, seront équipées de "kits de protection" et les personnes mobilisées alimenteront "les antennes de toutes les chaînes de Radio France" pour mutualiser les ressources. Enfin, "aucun invité (ne sera) reçu en plateau dans les locaux de Radio France à Paris et en régions", et "les interventions à l'antenne se feront par liaisons téléphoniques".



14h58 - Emmanuel Macron s'est exprimé après avoir voté au Touquet pour rappeler l'importance "de voter". "Cette crise, nous la traverserons en étant responsables ensemble et chacun, chacun pour soi et pour les autres", a déclaré à la presse le chef de l'Etat.



Il a également donné quelques conseils pour se protéger : "Le virus se propage lorsqu'on se tient pendant un quart d'heure, nous disent les scientifiques, à moins d'un mètre de quelqu'un, par projections. C'est le genre de contact qu'on a au restaurent, au café", a-t-il rappelé, se disant "conscient" de la "contrainte" que pose la fermeture des commerces "non essentiels". "Malgré tout, la vie minimum qui permet d'aller se nourrir et de voter en respectant ces règles, elle doit continuer."

Emmanuel Macron: "On va continuer à aller faire ses courses, donc il était légitime de pouvoir sortir pour aller voter" pic.twitter.com/OfrBXdH9hf — BFMTV (@BFMTV) March 15, 2020

14h27 - Les trois candidates en tête des sondages à Paris, Anne Hidalgo (PS), Rachida Dati (LR) et Agnès Buzyn (LREM) ont voté dans la matinée. Selon un journaliste du Parisien, l'ex-ministre de la Santé avait été contrainte de reporter son vote car elle avait oublié sa pièce d'identité.

Bon le vote d’@agnesbuzyn a été reporté pour des raisons d’oubli de carte d’identité. 15 longues minutes dans le bureau avant que son équipe ne revienne avec le sésame (photo 1) et le lui donne enfin 😷 (photo 2) #Municipales2020 pic.twitter.com/AvUfFcdhJZ — Ludwig Gallet (@ludwiggallet) March 15, 2020

13h02 - Emmanuel et Brigitte Macron ont voté au Touquet en respectant bien toutes les mesures de barrière. Emmanuel Macron a montré sa carte d'électeur et l'assesseur s'est simplement penché pour la lire, sans la toucher.

Municipales: Emmanuel et Brigitte Macron ont voté au Touquet pic.twitter.com/FFixbFq0ue — BFMTV (@BFMTV) March 15, 2020

12h35 - Un certain nombre de départements connaissent des baisses de mobilisation des électeurs atteignant ou dépassant 8 points par rapport à 2014. C'est notamment le cas du Nord (16,41% contre 24,04%), de la Charente (18,55% contre 29,91%), de l'Eure (18,73% contre 26,39%).



À l'inverse, un nombre non négligeable de territoires connaissent une participation relativement stable. C'est notamment le cas du Pas-de-Calais, de la Manche, ou de l'Aude. La Seine-Maritime, où le Premier ministre Edouard Philippe est candidat au Havre, voit un rebond de la participation (22,74% contre 18,34% en 2014).



12h25 - La participation la plus élevée est observée en Haute-Corse (34,51%), tandis que Paris (12,61%) et la couronne de la capitale (Essonne 11,55%, Val-de-Marne 11,61%, Seine-Saint-Denis 11,75%, Val-d'Oise 12,86%) sont les cinq départements qui se sont le moins mobilisés. L'Oise, l'un des premiers foyers de contamination du territoire, a voté à 18,47% contre 27,95% il y a six ans.



12h01 - Participation en baisse à midi. À la mi-journée, en France métropolitaine, le taux d'abstention aux élections municipales est de 18,38%. Chiffres en net recul par rapport à 2014.

🇫🇷 Élections #Municipales2020 : Taux de participation à 12h en France métropolitaine : 18,38 % pic.twitter.com/a8ZFjfNWdw — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) March 15, 2020

11h52 - Personnalités politiques et candidats aux municipales se succèdent aux urnes pour montrer l'exemple et rassurer les électeurs. Gérard Collomb a voté dans sa circonscription à Lyon et Marine Le Pen à Hénin-Beaumont.

Municipales: Gérard Collomb a voté à Lyon, Marine Le Pen à Hénin-Beaumont pic.twitter.com/qF0R94b4Pk — BFMTV (@BFMTV) March 15, 2020

11h40 - Dans certains bureaux de vote, il semble que les consignes d'hygiène et de sécurité ne soient pas respectées. Des électeurs se plaignent sur les réseaux sociaux.

Devoir citoyen fait ✅

Pas de distance de 1m respecté

Pas de masque pr les assesseurs

1 bidon de gel pour tous

Des manipulations sans gants

Bla bla bla l' l'hygiène 🤔 @EPhilippePM @EmmanuelMacron @BFMTV @CNEWS @LCI #COVIDー19 #electionsMunicipales2020 #Municipales2020 pic.twitter.com/nVMa5YR6bF — Palo (@Ch_Palo) March 15, 2020

11h18 - Les résultats du premier tour des élections municipales commencent à tomber en Nouvelle-Calédonie.

10h35 - Agnès Buzyn a bien voté à Paris, en respectant toutes les mesures d'hygiène et de précaution. Elle s'est désinfectée les mains, a utilisé son propre stylo pour signer, et a respecté les distances de sécurité.

Municipales: Agnès Buzyn vient de voter pic.twitter.com/bBZpqETS97 — BFM Paris (@BFMParis) March 15, 2020

9h39 - Dans certains communes, notamment dans l'Eure, les électeurs commencent à arriver plus ou moins nombreux dans les bureaux de vote. Il semble que pour l’instant le marquage au sol soit plutôt bien respecté.

#Municipales2020 #bernay

"Ca ne désemplit pas depuis ce matin !", constate-t-on à la salle des fêtes, où se tiennent 4 des 6 bureaux de vote.

Marquage au sol, gants, gel hydroalcoolique, flux géré à l'entrée, tout se passe bien pic.twitter.com/W5ptoQq67I — Florent Lemaire (@LemaireFlorent) March 15, 2020

8h48 - Édouard Philippe a montré l'exemple en allant voter tôt ce dimanche matin au Havre. Arrivé dès 8h15 au bureau de vote de l'école Ancelot, le Premier ministre est resté à distance des autres électeurs. Après avoir voté électroniquement, il a sorti un stylo de sa veste pour signer la liste d'émargement. Puis il s'est désinfecté les mains à l'aide d'un gel hydroalcoolique posé sur le bureau de vote.



8h - Ouverture des bureaux de vote. Inutile toutefois de s’y précipiter : privilégier les heures où l’affluence est moins forte (en début d’après-midi par exemple) pour limiter votre temps d’attente, et, dans le même temps, le risque d’être confronté au coronavirus.



7h46 - Les bureaux de vote vont appliquer tout au long de la journée des mesures de précaution et inciter les électeurs à mettre en place les gestes barrières. Il est conseillé de venir voter avec son propre stylo et de se nettoyer les mains avec du gel hydroalcoolique mis à disposition. Il est aussi demandé de respecter le marquage au sol qui indique 1m d’écart dans les files d’attente.



7h38 - Le premier tour des élections municipales a été maintenu en dépit de l’épidémie de coronavirus qui sévit en France et des mesures de confinement qui ont été prises par le gouvernement.



Plusieurs élus, comme François Bayrou, ont réclamé l’annulation des élections à Emmanuel Macron. Une pétition a aussi été créée sur le site Change.org pour demander le report du scrutin.



7h25 - Les bureaux de vote sont déjà ouverts en Nouvelle-Calédonie, qui a commencé à voter avec 10 heures d’avance sur l’Hexagone. Plus de 215.000 électeurs sont attendus dans 33 communes. La région est pour l’heure encore épargnée par l’épidémie de coronavirus.





7h - Bienvenue dans notre direct. Un scrutin très particulier se profile ce dimanche 15 mars avec le premier tour des élections municipales organisé alors que la France traverse la plus grave crise sanitaire de ces dernières années.



Le coronavirus va-t-il contribuer à établir un nouveau record d'abstention ? Quelles forces politiques vont tirer leur épingle de cette situation d'urgence ? les partis traditionnels vont-ils redresser la barre face aux candidats macronistes ? L'ex-ministre de la Santé Agnès Buzyn (LREM) peut-elle arbitrer le duel Hidalgo-Dati ? Réponses au fil de la journée dans cet article.