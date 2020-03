Municipales 2020 au Havre : meeting d'Édouard Philippe chahuté, peut-il perdre ?

publié le 06/03/2020 à 11:50

Des œufs et des tomates contre des gaz lacrymogènes. Affrontements entre militants syndicaux et forces de l'ordre au Havre ce jeudi 5 mars au soir, en marge d'un meeting d'Édouard Philippe, le Premier ministre en tête de liste dans sa ville aux municipales. Un récent sondage lui donne 42% d'intentions de vote au premier tour mais une faible réserve de voix pour le second. Alors peut-il perdre ?

Le Premier ministre se garde bien de prononcer le moindre mot qui rappellerait l'actualité nationale. Au moment précis où Emmanuel Macron annonce qu'une épidémie de coronavirus est inexorable, Édouard Philippe propose une promenade virtuelle au Havre, quartier par quartier.



"Il n'est pas serein", confie un membre du gouvernement. Alors ses adversaire se prennent à rêver. Le député communiste, Jean-Paul Lecoq veut transformer cette élection municipale en référendum : pour ou contre le Premier ministre ? "Le 49-3 s'est invité dans la campagne au Havre. La loi sur les retraites s'est invitée dans la campagne", fustige-t-il.

Dans les sondages, Jean-Paul Lecoq est à 17 points derrière Édouard Philippe, donc distancé à priori. Et Alexis Deck, candidat EELV qui est à 16% à ce stade. Le Rassemblement National pourrait se maintenir lui aussi au second tour, le candidat est à 10% à ce stade, il capte une partie du vote ouvrier et pourrait lui aussi être faiseur de rois dans une élection désormais incertaine.