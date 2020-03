Coronavirus : quelles mesures de précaution pour les élections municipales ?

publié le 13/03/2020 à 14:52

Les élections municipales auront bien lieu dimanche 15 mars. "Rien ne s'oppose" à leurs tenues, a annoncé Emmanuel Macron, jeudi 12 mars, lors de son allocution aux Français. Il a détaillé un ensemble de mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Aucun risque sanitaire pour les électeurs mais des mesures barrières, pour les plus âgés, vont être prises. Ils sont notamment invités à venir en début d'après-midi où l'affluence est moins forte. Les mairies, quant à elles, ont reçu des consignes plus générales : on leur demande de prévoir un marquage au sol avec un 1 mètre d'écart dans la file d'attente.

L'entrée des isoloirs doit être placée coté mur pour que les électeurs ne touchent pas le rideau. Les personnes qui videront les poubelles, destinées aux bulletins de vote, devront se laver les mains régulièrement. Avant d'accéder aux isoloirs et à la table de vote, il faudra respecter un espace de courtoisie et les électeurs sont invités à venir avec leur propre stylo. Enfin, il y aura du gel hydroalcoolique pour se nettoyer les mains avant de sortir.