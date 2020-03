Coronavirus : pourquoi la distanciation sociale est primordiale

publié le 14/03/2020 à 14:54

Parmi les directives vues et revues pour limiter la propagation du coronavirus, il y en a une qui revient sans cesse : la distanciation sociale. Celle-ci revient à du confinement général, de la quarantaine pour certains individus ou encore des mesures responsables prises à l'échelle individuelle et personnelle pour réduire les contacts entre les individus.

Selon un article du professeur en physiologie intégrative Matthew McQueen publié sur The Conversation, "20 à 60% des personnes dans le monde peuvent être infectées par le nouveau coronavirus" et le respect des gestes barrières ainsi que le changement de certaines habitudes de nos modes de vie pourraient sauver des millions de vies.

Garder une certaine distance avec son entourage et les individus de façon plus générale réduit les risques de contamination et de propagation du coronavirus, tout comme ne plus se serrer la main et ou se faire la bise.

Mais cette recommandation implique un certain nombre de changements dans les modes de vie des individus, dans la façon dont ils travaillent, se déplacent et interagissent. Dans la pratique, elle peut sembler difficile à appliquer et parfois même être prise à la légère.

Toutes les terrasses en bas de chez moi, dans le 9e, étaient pleines à craquer hier soir. Je comprends l'envie de boire dans un moment pareil, mais j'ai de plus en plus de mal à comprendre cette légèreté. — Marie Telling (@MarieTelling) March 14, 2020

Si les personnes jeunes et en bonne santé semblent avoir peu de chances d'être touchées de façon sévère par le coronavirus (même si certains cas semblent de plus en plus prouver le contraire), maintenir une certaine distance sociale reste primordial pour éviter d'être un porteur sain du virus et de contaminer des personnes vulnérables.

Limiter ses déplacements autant que possible

Même si la meilleure solution semble être de rester confiné chez soi, certaines personnes n'ont pas le choix d'y déroger. Dans ce cas, se laver les mains, au moins 20 secondes et avec du savon, se désinfecter avec du gel antibactérien et ne pas se toucher le visage restent les règles d'or. Sans oublier qu'il faut réussir à maintenir son stress. La santé mentale ayant une influence sur le système immunitaire.



Il est recommandé pour les personnes qui doivent se déplacer en transport en commun de les utiliser, si possible, en heure creuse et en évitant le contact avec les surfaces. Selon certaines études récentes, le virus pourrait survivre plusieurs jours sur des surfaces solides.



Maintenir une distance d'au moins un mètre avec toute autre personne est également nécessaire. Le port du masque reste incertain. Édouard Philippe le rappelait hier, vendredi 13 mars, que celui-ci doit concerner uniquement le personnel soignant et les personnes contaminées. Une fois rentré à la maison, une douche est également conseillée. Certains chercheurs recommandent également, en cas de livraison de colis ou de nourriture, de désinfecter les emballages et d'opter pour de la nourriture cuite plutôt que crue.



Quant aux sportifs, il est préférable de rester s'exercer chez soi ou bien en extérieur. Mais les salles de sport sont bien sûr à éviter. Cela évite de devoir partager du matériel entré en contact avec d'autres individus qui pourraient être porteur du virus. Même chose, après le sport, une douche est conseillée. Changer de tenue entre dehors et chez soi est également recommandé. S'il est possible, privilégiez un espace chez vous pour vous changer et désinfectez votre téléphone ou encore vos clés.



Toutes ces précautions évitent la propagation et la saturation du système de santé. Les chirurgies non urgentes ont déjà été reportées dans les hôpitaux en France et du personnel soignant a été réquisitionné.