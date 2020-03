publié le 13/03/2020 à 19:55

Alors que le scrutin de dimanche 15 mars est maintenu en pleine crise sanitaire, Ian Brossat rassure les électeurs sur les dispositions prises dans les bureaux de vote et appelle à voter pour l'écologie et la justice sociale avec Anne Hidalgo.

"Les élections sont un moment démocratique important et les municipalités font tout pour qu'on puisse voter dans de bonnes conditions. On est dans une période de crise et on a besoin de protections et les élus locaux sont là pour le faire."

Concernant les électeurs qui auraient des doutes pour aller voter, Ian Brossat se veut rassurant : "Toutes les dispositions sont prises : on pourra se laver les mains quand on rentre, du gel hydroalcoolique sera mis systématiquement à disposition, il sera possible de présenter sa carte d'identité sans qu'elle ne soit touchée par les agents du bureau de vote, par exemple", assure le porte-parole du PCF.

"C'est une drôle de campagne. Nous avons essayé malgré tout de poser un certain nombre d'idées dans le débat. Anne Hidalgo a fait un certain nombre de propositions. Dans les moments de crise, on a besoin d'élus qui tiennent la barre et Anne Hidalgo est quelqu'un qui dans les périodes compliquées, a su faire face à des difficultés comme celles qu'on connait. On a besoin d'élus qui nous protègent. Le choix est simple : soit on continue à transformer Paris dans le sens de l'écologie et dans la justice sociale avec Anne Hidalgo soit on fait le choix de Rachida Dati.", conclut Ian Brossat.