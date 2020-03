Municipales : les bons gestes à adopter pour éviter la propagation du virus

publié le 15/03/2020 à 05:04

Alors que l'épidémie de coronavirus prend de l'ampleur, en France, ces derniers jours, les élections municipales auront bel et bien lieu, a annoncé le président de la République. Et pour éviter la propagation du virus, notamment à destination des personnes âgées considérées comme les plus fragiles, des gestes et bonnes pratiques sont à adopter de la part de tous les électeurs.

D'abord, privilégiez les périodes creuses pour vous rendre dans votre bureau de vote, soit entre 9h et 11h ou entre 13h et 16h. Munissez-vous de votre stylo personnel, cela vous évitera de toucher le même que les autres.

Respectez bien le marquage au sol, mis en place dans les bureaux de vote, et assurez-vous de respecter le mètre de distance imposé dans les files d'attente. Enfin, munissez-vous d'un gel hydroalcoolique et lavez-vous bien les mains en sortant.