publié le 14/03/2020 à 16:33

Une pétition, créée le 12 mars sur le site change.org, a été lancée pour demander le report des élections municipales des 15 et 22 mars prochains. A ce jour, elle rassemble un peu plus de 19.000 signatures. Le président de la République avait indiqué, jeudi dernier, que rien ne s'opposait à la bonne tenue des élections municipales malgré l'épidémie de coronavirus qui sévit en France et qui ne cesse de s’accroître ces derniers jours.

Mais les signataires de cette pétition, eux, sont bien plus inquiets. "Nous sommes des citoyennes engagées et nous sommes préoccupées par la légèreté avec laquelle est traité le problème des élections municipales par les responsables du gouvernement alors que l'épidémie du coronavirus sévit en France", peut-on lire sur le site.

"Nous avons des parents âgées, vulnérables ou hospitalisées dans notre entourage proche qui ne pourront pas voter dans de bonnes conditions ou sans s'exposer considérablement à la contamination", ont indiqué les deux femmes à l'origine de la pétition. Selon elles, le scrutin de dimanche "sera fortement biaisé et "sera un véritable déni de démocratie, et un déni d'humanité, car une prise de risque inutile pour la santé de millions de français".