publié le 26/10/2018 à 06:00

Xavier Bertrand devant Laurent Wauquiez, François Ruffin devant Jean-Luc Mélenchon, Marion Maréchal devant Marine Le Pen... Et si les outsiders plaisaient davantage que les chefs politiques ? Selon la cote d'influence des personnalités de notre baromètre BVA pour RTL, Orange, La Tribune de ce vendredi 26 octobre, les leaders de l'opposition ne sont pas dans des postures favorables en termes de popularité.



C'est pour le patron de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, que la dégringolade est la plus forte. Le mois d'octobre lui a été défavorable et le député a perdu son sang froid à de nombreuses occasions. Agressivité envers un procureur, moqueries à l'égard d'une journaliste, insulte d'autres journalistes encore... Ce dernier chute de 7 points et se classe au 29e rang dans la cote d'influence des popularités politiques.

En parallèle, une autre figure du groupe FI à l'Assemblée, François Ruffin, se distingue par sa progression dans le même classement : avec +2 points, il passe 15e, moitié moins loin que Jean-Luc Mélenchon du favori, Nicolas Hulot (37% d'opinions favorables), qui occupe la première place parmi les personnalités politiques les plus populaires.

La cote d'influence des personnalités politiques au mois d'octobre 2018 Crédit : Sondage BVA pour RTL Orange et La Tribune

La percée de Xavier Bertrand

Juste derrière Nicolas Hulot, Xavier Bertrand réalise une percée avec une popularité en hausse de 4 points (35% d'opinion favorable). Laurent Wauquiez progresse de 2 points au classement général, mais il est loin (20%) d'atteindre le score du président des Hauts-de-France, dont la popularité se voit gonflée notamment par son implication dans le dossier Ascoval.



Elle a beau être retirée officiellement de la politique, l'ancienne députée frontiste Marion Maréchal occupe toujours la sixième place du classement. Pas de percée cette fois puisque la jeune femme reste à 28% comme le mois précédent, mais celle-ci devance toujours de 4 points sa tante, la présidente du Rassemblement national Marine Le Pen, discrète ces dernières semaine.

Philippe et Castaner, piliers de REM ?

Cette tendance de la montée des figures politiques secondaires face à des leaders au ralenti se vérifie au sein du parti majoritaire, La République en Marche (REM). Édouard Philippe est, une nouvelle fois ce mois-ci, plus populaire qu'Emmanuel Macron, lequel est jugé de plus en plus clivant selon notre sondage.



Le Premier ministre gagne un point de popularité auprès des Français (40%) mais il n'est pas le plus grand gagnant en ce domaine ce mois-ci à la République en Marche : nommé ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner gagne 7 points de popularité par rapport au mois dernier et gagnerait, selon 25% des Français, à obtenir davantage d'influence dans la vie politique du pays.