et Marie-Pierre Haddad

publié le 25/10/2018 à 08:44

Emmanuel Macron entend-il encore la grogne ? Le premier ministre Édouard Philippe a assumé la hausse du prix du diesel, alors que le gouvernement est accusé par une partie de l'opposition d'affaiblir le pouvoir d'achat des Français. Il s'agit d'une "mesure courageuse" pour réduire "l'utilisation constante et croissante du fioul", a déclaré le chef du gouvernement.





Xavier Bertrand appelle Emmanuel Macron à sentir la colère des Français. "Les gens disent qu'ils sont dans la difficulté, que ce soit les retraités ou pour le prix du carburant, dont j'aimerais bien au niveau de l'État qu'ils se rendent compte de ce que ça représente".

Et d'ajouter à l'antenne de RTL : "Emmanuel Macron ferait mieux de s’intéresser au pouvoir d'achat des Français parce que ça grogne de partout et les Français n'y arrivent pas. C'est ça la vérité. Il faut sortir de son bureau et aller entendre les Français", a insisté l'ancien ministre.