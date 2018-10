publié le 25/10/2018 à 15:55

L'heure de la revanche a-t-elle sonné pour François Hollande ? À en croire Le Point, l'ancien chef de l'État retrouve des couleurs politiques et serait prêt à replonger dans le grand bain.



François Hollande, qui multiplie les rencontres pour faire dédicacer son livre, ne se fait plus prier pour écorcher Emmanuel Macron qui, selon lui "a sous-estimé la fonction", comme le dévoile l'hebdomadaire.

"Aux responsables socialistes locaux, l'ex-président (...) délivre ce mot d'ordre : 'Tenez-vous

prêts', relate Le Point. Et à ceux qui s'interrogent, Hollande répond : 'Quand on voit ce niveau d'amateurisme, on peut tout imaginer', y compris, dit-il, que Macron sera en mauvaise posture pour se représenter."



L'ancien élu de Corrèze sera-t-il de nouveau sur le devant de la scène politique en 2022 ? L'eurodéputé Emmanuel Maurel, récemment séparé du PS, voit là "un scénario absolument plausible". S'il ne se réjouit pas de cette réapparition politique, "beaucoup de ses anciens ministres, ses anciens collègues le souhaitent aussi", explique-t-il.