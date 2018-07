publié le 13/07/2018 à 13:12

Marion Maréchal ne fait plus de politique mais cela ne l'empêche pas pour autant d'étriller ceux qui en font toujours. Jeudi 12 juillet, l'ancienne députée frontiste étaient en Italie afin de participer à une conférence culturelle avec une table ronde sur le thème : "Invasion barbare, souveraineté et pouvoir". Marion Maréchal continue sa tournée médiatique afin de faire la promotion de son école de sciences politiques l'Issep. Dans la foulée, elle a donné une interview au quotidien italien Corriere della Sera, repérée par Le Figaro.



Elle y dispense ainsi les bons et surtout les mauvais points à destination d'Emmanuel Macron et d'Angela Merkel. "Macron a fait une grave erreur en insultant le peuple italien. Mais vous n'êtes pas les uniques victimes de son mépris. Il l'exprime également contre les Français (...) Pour lui la France est une start-up, l'Europe est un marché et les peuples un agglomérat d'individus interchangeables".

L'ancienne députée du Vaucluse a aussi pris la défense du Premier ministre hongrois Viktor Orbán, en contestant sa réputation de "leader autoritaire". "Une Europe des Nations qui défend une civilisation aux racines chrétiennes, en lutte contre les excès du libéralisme et la domination de la finance et une politique de soutien à la natalité plutôt que le recours à l'immigration pour la relance démographique, voilà la vision soi-disant 'autoritaire' d'Orbán", a-t-elle asséné.