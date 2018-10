publié le 18/10/2018 à 01:01

"Quesseu-que ça veut direuh ?" C'est par ces mots méprisants et caricaturaux que Jean-Luc Mélenchon a moqué l'accent du Sud-Ouest d'une journaliste toulousaine de France 3 en réponse à une question qui lui déplaisait. Véronique Gaurel l'a interrogé ce mercredi 17 octobre à la sortie de l’hémicycle de l'Assemblée nationale sur sa manière de pointer du doigt il y a six mois François Fillon et Marine Le Pen sur leurs ennuis judiciaires, parlant même d'une "décadence de la République".



Placé face à ses contradictions et se sentant acculé par cette question soulignant le fait qu'il n'a pas toujours crié au scandale lorsque c'était ses adversaire politiques qui devaient faire face à la justice, Jean-Luc Mélenchon a scandé face aux nombreux journalistes : "Non madame, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous dîtes n'importe quoi". Pour rappel, il s'est insurgé ce mardi 16 octobre contre une "énorme opération de police politique" à son encontre après la perquisition de son domicile et les locaux de la France insoumise.

> Jean-Luc Mélenchon se moque de l’accent d’une journaliste

Quelqu'un a une question formulée en français ? Et à peu près compréhensible ? Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise Partager la citation





Mis à mal sur ce double discours face à la réponse des politiques à tenir face à la justice, le leader de la France Insoumise a moqué l'accent de la journaliste, demandant ensuite une autre question, "formulée en français et à peu près compréhensible". "Votre niveau me dépasse, je ne comprends pas", a ajouté le député.

Comme le rapporte Le Huffington Post, la journaliste Véronique Gaurel s'est dite "blessée" par l'attitude de Jean-Luc Mélenchon. Quelques heures plus tard, le syndicat national des journalistes de France Télévisions a condamné dans un communiqué la "violence verbale" et "l'humiliation gratuite" subie par la journaliste. Par ailleurs, on peut imaginer que les Marseillais apprécieront que l'accent sudiste soit moqué par leur député puisque Jean-Luc Mélenchon est, on le rappelle, député de la 4ème circonscription des Bouches-du-Rhône.

Nouveau dérapage de @JLMelenchon à l'encontre d'une journaliste à l'Assemblée Nationale : "Monsieur Mélenchon, agresser les journalistes, ça suffit!" @SNJ_national pic.twitter.com/FlrRrUQ55F — SNJFTV (@SNJ_FTV) 17 octobre 2018