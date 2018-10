publié le 24/10/2018 à 20:25

Leur chemin se croise en juillet 1994. Alors conseillère en communication de La Poste, Sylvie Pélissier rencontre Michel Rocard autour d'un déjeuner dans un grand hôtel parisien. Ils ne se quitteront plus, jusqu'au décès de l'ancien Premier ministre le 2 juillet 2016. Sylvie Rocard a souhaité coucher cette histoire d'amour sur le papier dans C'était Michel (Plomb).



Un livre au sein duquel la native de Monticello, en Corse, s'épanche également sur la relation qu'entretenait son défunt mari avec Brigitte et Emmanuel Macron. "Lorsqu'Emmanuel est arrivé à Paris, il voyait énormément Michel et je pense que Michel lui a ouvert pas mal de portes", explique-t-elle.

Preuve de leur amitié : les Macron se sont rendus au chevet de Michel Rocard lorsque ce dernier a fait une embolie pulmonaire en juin 2016. Emmanuel Macron est donc le dernier homme politique qu'a vu Michel Rocard vivant.

En cette période trouble pour Emmanuel Macron, Sylvie Rocard est persuadée que son époux aurait donné de nombreux conseils au chef de l'État. "Il lui reprocherait d'aller trop vite, de ne pas assez mettre de liens avec les syndicats", confie-t-elle.