publié le 25/10/2018 à 09:52

Xavier Bertrand souhaite que le projet de reprise Altifort soit accepté pour sauver l'aciérie Ascoval à Saint-Saulve dans le Nord. Le président de la région Hauts-de-France estime que ce marché n'est pas mort. Le sursis accordé par le tribunal à l'usine est "une chance si on arrête de nous balader", indique-t-il sur RTL.

D'après lui, "la question est : est-ce que la France a une stratégie industrielle ? Est-ce qu'on veut uniquement des start-up ? Il en faut, mais je ne veux pas uniquement des start-up. Je veux aussi garder de l'industrie. Des cols blancs et des cols bleus !".



Face au blocage de l'aciérie par les salarié, Xavier Bertrand appelle au calme. "Je préfère éviter la colère. Je vois les salariés à 10h30 à Saint-Saulve avec les élus. Je vais leur dire qu'il faut que l'on garde au maximum cette attitude de responsabilités. Mais vous voyez, on manie des millions. Derrière, ce sont des familles pour lesquelles il y a un boulot et des perspectives. Si cette activité-là était morte, je n'hésiterais pas à dire aux salariés eux-même : 'Je dois vous retrouver une autre activité'. Mais ce n'est pas le cas et c'est ça qui me fait bouillir", conclut-il.