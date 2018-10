publié le 22/10/2018 à 10:41

En mettant en scène la perquisition au siège de La France insoumise la semaine passée, Jean-Luc Mélenchon a-t-il dépassé les limites ? Certains insoumis commenceraient à en avoir assez des humeurs de leur chef, de son comportement, de son autoritarisme, et auraient ainsi choisi de se mettre en retrait. Une opinion qui gagne des adhérents, des militants, des cadres, d'anciens porte-paroles.



Tous ont participé à la campagne présidentielle et certains ont même rédigé le programme de La France insoumise. Mais aujourd'hui, certains soutiens ne se reconnaissent plus dans un parti qui, selon eux, fait primer la forme avec les coups de com', sur le fond, c'est-à-dire les idées.

Et l'épisode de la semaine dernière a fini de convaincre ceux qui jugeaient qu'à La France insoumise, il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. C'est le cas de plusieurs responsables, contactés par RTL au cours du week-end. Assez réticents, il faut bien le dire, à émettre publiquement des critiques. Olivier Spinelli a néanmoins accepté de le faire. Récemment, il était encore membre du comité électoral du parti. La mise en scène de la perquisition n'a que fait confirmer ses doutes.

"Moi j'ai été consterné... Consterné bien sûr par le comportement de l'homme, mais surtout par l'irresponsabilité. Le fait qu'il ne semblait pas bien se rendre compte des conséquences que cette colère filmée allait produire dans l'opinion ! On constate que depuis plusieurs mois, La France insoumise ne produit plus vraiment d'idées et fonctionne à coups de buzz... et là, on est dans une escalade de buzz", déplore l'Insoumis au micro de RTL.

Vers une scission au sein des partisans de Mélenchon ?

Olivier Spinelli, qui fait partie d'un collectif baptisé les "Socialistes insoumis", avait rejoint Jean-Luc Mélenchon au moment de la présidentielle. Avec ses proches, il s'apprête donc à faire scission. Dans quinze jours, ils formeront leur groupe, lanceront leur site internet, et commenceront à tenir leurs propres réunions, persuadés que Mélenchon est "grillé", selon leurs termes, qu'il vient d'atteindre son plafond de verre et qu'il ne sera jamais président de la République.



Pour l'heure, deux groupes de "frondeurs" de La France insoumise sont identifiés. Il y a les "Socialistes insoumis" précédemment évoqués, puis le collectif des "insoumis démocrates", qui s'est réuni dimanche 21 octobre pour la première fois. Plus de 250 personnes se sont rassemblées, parmi lesquelles notamment d'anciens responsables déçus, qui veulent, comme leur nom l'indique, plus de démocratie dans un parti qui fonctionne aujourd'hui avec un chef seulement.



Dans l'entourage de Jean-Luc Mélenchon, on pense que ces "frondeurs" sont avant tout des personnes frustrées, qui n'ont pas obtenu les places qu'ils espéraient pour les élections européennes et que tout va pour le mieux à La France insoumise. Après la perquisition, il y a trois jours, on jurait même qu'il y avait 1.000 adhérents supplémentaires.

Laurent Wauquiez à la rencontre des Français

À droite de l'échiquier politique, on tente de se faire entendre face à Emmanuel Macron. Conscient qu'il lui reste pas mal de boulot pour être audible et jugé crédible par les Français, Laurent Wauquiez a prévu d'aller les rencontrer. Deux jours par semaine, une "immersion" comme il appelle ça. Loin des grandes villes, les pieds dans la boue...



Une stratégie pour montrer qu'il est l'anti-Macron et explorer cette France des territoires, car il est persuadé que c'est là que se trouve son électorat. Le patron des Républicains débutera son Tour de France des terroirs le mois prochain, dans le Gard.