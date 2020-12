Les vœux 2021 des responsables politiques

publié le 01/01/2021 à 01:01

Plusieurs responsables politiques ont tenu à présenter leurs vœux aux Français ce jeudi 31 décembre pour l'année 2021 qui s'ouvre. Dans une vidéo postée sur Twitter, l'ancien président de la République François Hollande invite ses concitoyens à "faire preuve d'espoir et d'engagement" en 2021.

"Nous devons nous engager aussi loin que possible pour défendre les valeurs de la République. C'est le vœu que je forme au soir de cette année 2020, que nous aurons toujours à l'esprit, et pour que l'année 2021 soit l'année du regain. " Il tient également à "saluer le dévouement des personnels soignants qui ont été admirables et la participation de tous ceux, souvent les plus humbles, qui nous ont permis de continuer à vivre".

De son côté, la cheffe du Rassemblement National et candidate à la présidentielle de 2022, Marine Le Pen, a émis le vœu de "remettre la France en ordre" et de la conduire sur la voie du "sursaut et du redressement" autour d'un "grand projet national (...) après une "curieuse année (2020) qui n'aura épargné personne", marquée par "la maladie qui rôde", "l'islamisme criminel" et "une violence de rue devenue permanente".

Le Haut-commissaire au Plan et président du MoDem, François Bayrou, dans une vidéo sur Twitter estime que "2021 sera une bonne année, en tout cas on n'en doute pas, une meilleure année que l'année 2020"."Le premier vœu c'est que la santé du pays s'améliore, qu'on arrive à vaincre cette épidémie".

La crise sanitaire au cœur des vœux des politiques

Le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand, sur Twitter souhaite que "l'année 2021 doit permettre une renaissance collective, forte des leçons des épreuves de la pandémie. Nous, députés de la Nation, œuvrerons à ce renouveau par le débat démocratique".

Le chef de file des députés LR Damien Abad s'est également exprimé dans une vidéo sur Twitter : "Je souhaite que souffle un vent nouveau des libertés en 2021", "la liberté d'une vie à nouveau normale, comme revoir ses amis, rencontrer sa famille, partager un verre en terrasse, se promener à toute heure ou encore profiter d'un concert ou d'une fête". Il a souhaité également que 2021 "soit l'année d'une France plus forte, plus unie et plus apaisée".

Le délégué général d'En Marche, Stanislas Guérini a déclaré sur Twitter : "Nous venons de vivre une année redoutable, une année d'Histoire. Les raisons sont nombreuses de croire au progrès mais surtout de le provoquer, en ne renonçant, en n’abandonnant jamais".

Enfin, le Premier secrétaire du PS Olivier Faure, souhaite que 2021 soit l'année "où, ensemble, nous réveillions l’espoir !". "2020 aura été une année tragique pour les familles qui ont perdu un être aimé, épuisante pour les soignants, traumatisante pour les commerçants, les restaurateurs, le milieu culturel, sportif et évènementiel, éprouvante pour les étudiants, fatigante pour toutes et tous".