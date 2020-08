publié le 26/08/2020 à 08:51

François Bayrou veut son poste de Haut-commissaire au Plan. Il semble trouver le temps un peu long, puisque ça fait des semaines qu’on en parle maintenant. Alors le week-end dernier, François Bayrou n’y est pas allé par quatre chemins dans une interview au quotidien régional La République des Pyrénées.

Le maire de Pau et Président du MoDem a dit qu’il serait parfait pour ce poste de Haut-commissaire, tout simplement. Enfin, il raconte qu’à force d’en parler au président, Emmanuel Macron lui aurait dit : "C’est une bonne idée. Pourquoi ne le feriez-vous pas vous-même."

François Bayrou assure toujours qu’il ne raconte jamais ses conversations avec le chef de l’État. Mais là, il fait une exception. Le centre de la conversation c’est lui. Mais qu'est-ce que ce poste de Haut-commissaire au Plan ? Ce poste avait été créé après la guerre par le général de Gaulle pour la reconstruction.

Un lot de consolation ?

Un poste qui avait disparu, sans émouvoir personne, au début des années 2000. Le Haut-commissaire au Plan, c’est l’homme qui guide les grands choix d’avenir, structurants. Et pourquoi François Bayrou veut-il absolument devenir Haut-Commissaire au Plan ? Il veut apporter cette vision de long terme.

"Imposer, explique-t-il, aux décideurs et à l’opinion publique de se saisir de problèmes qui méritent une réponse à 10, 20 ou 30 ans. Et non pour 10, 20 ou 30 jours". Pour ça, il veut être libre. Rattaché directement auprès du président et cumuler avec la mairie de Pau. La fonction sera bénévole, précise-t-il.

Ça ressemble à un poste honorifique de grand penseur. Ça l'est un peu. Quand j’en ai parlé récemment à un ministre, il m’a répondu : "Allez vers la réalité du pouvoir, plutôt que sa représentation." Autrement dit, et il n’est pas le seul à le penser dans l’équipe, c’est un lot de consolation pour soigner l’orgueil de François Bayrou. Orgueil blessé par sa mise en examen pour les emplois supposés fictifs du MoDem.

Un grand planificateur sans contrainte

Son retour en haut de l’affiche provoque des commentaires acerbes. Le journal Le Parisien rapportait lundi l’ironie d’un autre ministre : "François Bayrou ne veut pas être vice-Président non plus ?" Comme le pouvoir ne se partage pas…

Le ministre de l’Économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire, prend bien soin de répéter ces derniers jours à chacun à ses interlocuteurs : les 100 milliards pour la relance c’est lui qui les gère. Et il veut du concret, et des résultats rapides. François Bayrou n’aura pas un centime à dépenser.

Mais alors c’est quoi son objectif ? Le rêve de décision non contrariée, ni par le quotidien, ni par les réactions. Un côté grand planificateur, sans s’embêter non plus avec le gouvernement ou le Parlement. François Bayrou veut penser la France d’après, sans contrainte.

Son modèle c’est un peu la Chine, qui est capable de se fixer de grands objectifs sur 30 ans. Un député MoDem un peu lassé par François Bayrou m’a glissé : si déjà d’ici 2022 on en sort 2 ou 3 idées pour la présidentielle, ce sera pas mal…"