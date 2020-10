publié le 25/10/2020 à 15:48

La situation sanitaire en France ne s'améliore pas. 45.422 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés en 24 heures. Il s'agit là d'un nouveau record, tandis que la pression s'accentue encore en réanimation, avec près de 2.500 cas graves recensés dans ces services, selon Santé publique France.

"Ce qui a changé, depuis quinze jours, alors qu'on était sur une maîtrise de l'épidémie et que les courbes commençaient à s'infléchir, c'est que tout à coup on a assisté à une (courbe) exponentielle", a exposé le ministre de la Santé Olivier Véran, devant des députés.

Faut-il reconfiner la France ? "On peut être le meilleur prévisionniste du monde, mais quand c'est trop tard, c'est trop tard. Personne ne peut faire de miracle. Quand on a pris de décisions trop tardives, quand on n'a pas anticipé et pas prévu, il est trop tard pour prendre des mesures", répond Marine Le Pen.

La présidente du Rassemblement national reproche au gouvernement de ne pas avoir "tiré les leçons" de la première vague. "Je ne conteste pas les décisions prises par le gouvernement mais je leur demande de faire en sorte qu'à la sortie du couvre-feu, il n'y ait pas de restaurateurs qui mettent la clé sous la porte", explique la candidate à la présidentielle de 2022. Marine Le Pen rejette l'idée de reconfiner une partie de la population, les plus vulnérables.