Coronavirus : pour Anne Hidalgo, "2021 s'ouvre sur l'espoir"

publié le 31/12/2020 à 23:39

"2020 a été une épreuve." Anne Hidalgo a adressé un message d'espoir aux Parisiens ce jeudi 31 décembre pour la nouvelle année qui se dessine. La maire socialiste de Paris et potentielle candidate à l'élection présidentielle a souligné l'exemplarité des habitants de la capitale en cette année de crise.

La maire de Paris évoque une année difficile, "avec une violence inédite, une pandémie a bouleversé nos vies" et "je sais à quel point ces derniers mois ont été difficiles", a déclaré Anne Hidalgo dans une vidéo. Mais les Parisiens ont été "exemplaires" en respectant les mesures sanitaires, se félicite-t-elle.

Cette dernière ne manque pas de remercier longuement les personnels soignants, les associations d'aide aux plus vulnérables et ceux qui, "dans les entreprises, dans les commerces, dans les magasins, dans les librairies, partout partout dans Paris, ont agi, ont été au front, ont été présents" face à l'épidémie.

"Paris a tenu bon. Nous avons su rester unis et solidaires", même si le réveillon de la Saint-Sylvestre "ne sera pas comme les autres" et que "certains d'entre nous seront seuls ce soir", a souligné Anne Hidalgo.

Après une année éprouvante, j'adresse à chacune et à chacun d'entre vous mes vœux les plus chaleureux pour 2021. Restons vigilants, unis, solidaires, pour renouer avec l’espoir et la joie de nous retrouver et de profiter pleinement de Paris. pic.twitter.com/BLN1deqQUP — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) December 31, 2020

Le vaccin, un espoir pour 2021

"Heureusement 2021 s'ouvre sur l'espoir", poursuit l'édile, en évoquant "le vaccin (qui) nous laisse entrevoir un avenir plus serein, où nous pourrons à nouveau profiter de la vie". Selon Anne Hidalgo, "à nouveau, nous pourrons nous promener dans les rues animées, à nouveau nous profiterons des cafés, des restaurants, de leurs terrasses. À nouveau nous retournerons au cinéma, au théâtre, dans les musées", précise-t-elle, en assurant que la municipalité soutiendra aussi "les plus fragiles" et "les jeunes".

"Ensemble nous allons retrouver la ferveur et la joie qui font de Paris une ville à part, la plus belle ville du monde", affirme-t-elle. La maire de la capitale prédit qu'en 2021, "la vie va reprendre." L'édile ne manque pas de détailler ses projets de mandature "pour lesquels vous nous avez réélus" en "luttant contre le dérèglement climatique" et en agissant pour "un Paris plus solidaire, plus innovant".