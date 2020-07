publié le 29/06/2020 à 07:12

Au lendemain des résultats du second tour des municipales, Olivier Faure, patron du Parti socialiste, a salué les scores du PS dans toute la France et la vague verte qui a submergé l'hexagone avec les victoires des écologistes et leurs alliés de gauche notamment à Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Grenoble. "Je suis un homme heureux parce que ça fait deux ans que je me bats pour que nous arrivons à cette solution. Je suis ce matin avec une carte de France qui correspond à ce que je n'avais osé rêver", a t-il lancé.



Quant aux scores des écologistes et à la position de "force d'appui" du PS, le patron du parti a estimé que "quand on est une équipe, on compte tous les buts, pas seulement ceux que nous avons marqué avec nos propres joueurs (...) Nous avons besoin les uns des autres pour l'emporter et hier soir, la victoire était une victoire d'abord du rassemblement et de ce bloc social-écologique que nous avons constitué", a t-il ajouté.

Olivier Faure "se félicite que les écologistes soient la force qu'ils sont devenus, non seulement pour eux, mais aussi pour nous tous car nous avons besoin de l'écologie". Le patron du PS s'est d'ailleurs dit prêt à "se ranger derrière celui qui incarnera la social-écologie".