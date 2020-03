publié le 11/03/2020 à 07:20

C'est un changement de ton face à l'épidémie de coronavirus. Depuis l'Élysée, Emmanuel Macron s'est exprimé ce mardi 10 mars alors qu'un nouveau bilan fait état de 33 décès et de 1.784 cas de contaminations au coronavirus en France. Le chef de l'État a notamment indiqué que "des mesures de confinement aussi drastiques qu'en Italie ou en Chine contre l'épidémie de coronavirus n'ont "pas lieu" d'être prises actuellement en France mais "ne peuvent être exclues".

Emmanuel Macron a également évoqué les mesures prises par les pays membres de l'Union européenne, lors d'une réunion visio-conférence organisée un peu plus tôt entre les différents chefs de gouvernement. Parmi les décisions prises entre les 27, est prévue entre autres, sur le plan sanitaire, une coordination quotidienne entre tous les ministres européens de la Santé, a annoncé le président français.

Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, a de son côté appelé les Français à ne pas prendre les symptômes à la légère : "Le coronavirus est un nouveau virus qui certes ressemble à la grippe en terme de symptômes avec des maux de tête et de la fièvre mais il y a des grandes différences. On n'a pas de vaccin, on n'a pas de traitement et nous n'avons pas nous-mêmes rencontrés ce virus". Il a également souligné que "ce n'est pas une gripette" et "il peut donner des formes graves chez les personnes pas si âgées que ça et qui n'ont pas de pathologie chronique".

