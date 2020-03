Crédit : HANDOUT / US FOOD AND DRUG ADMINISTRATION / AFP

publié le 10/03/2020 à 19:27

Rêvez-vous de donner votre corps à la science avant même votre mort ? Cette petite annonce - hors du commun - pourrait vous intéresser. Un laboratoire londonien cherche 24 volontaires à qui injecter le coronavirus, rapporte The Times.

Le laboratoire Hvivo veut inoculer à ces cobayes les souches 0C43 et 229E du coronavirus, moins violentes que le nouveau Covid-19. L'état de santé des malades, mis à l'isolement sera alors suivi par l'équipe du laboratoire, les symptômes devant se limiter à des symptômes respiratoires légers.

3.500 livres seront offertes aux volontaires, soit quelque 4.000 euros. Avant cela, ils doivent s'inscrire sur le site du laboratoire et être sélectionnés. Il faut être majeur et en bonne santé. Le laboratoire attend aussi l'autorisation de l'Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé pour se lancer.