publié le 04/03/2020 à 20:12

L'épidémie de coronavirus continue sa progression. Plus de 94.000 personne sont contaminées dans le monde et plus de 3.200 personnes en sont décédées. La France quant à elle recense actuellement 257 cas de contaminations confirmés et déplore quatre décès.



Alors que les symptômes du coronavirus sont semblables à ceux de la grippe et que l'ampleur de l'épidémie créé des psychoses, il est important de ne pas céder à la panique. Le ministère de la Santé continue de communiquer sur les gestes à adopter et la procédure à suivre.

Toute personne développant ou pensant avoir développé les symptômes du coronavirus doit joindre le Samu en composant le 15. En aucun cas, il ne faut se rendre chez son médecin ou aller à l'hôpital au risque de contaminer d'autres personnes.

Un numéro à disposition pour toutes questions

Le Samu sera en capacité, à travers les bonnes questions, de déterminer si il y a un risque de contamination. Si tel est le cas, ils se chargeront de venir récupérer le patient à risque, qui lui doit éviter tout contact avec l’extérieur en attendant.

Si vous avez des doutes ou questions concernant le coronavirus, un numéro vert à été mis en place, le 0800.130.000. Rappelons que le 15 est réservé aux urgences. Si vous n'avez pas fait de rencontre à risques, ou que vous ne possédez pas de symptômes, privilégiez en premier dans un premier temps le numéro vert.