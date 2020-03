publié le 11/03/2020 à 06:56

Emmanuel Macron a assuré que des mesures de confinement, comme en Italie, n’ont pas lieu d’être en France mais n’exclut rien en fonction de l’évolution de l’épidémie. On compte désormais 1.700 cas de contaminations au coronavirus en France, 33 morts et 86 personnes, toujours dans un état grave ce mercredi 11 mars.

Le temps presse, en coulisses : la bataille a commencé. Des dizaines de laboratoires travaillent pour tenter de trouver un vaccin, c’est le cas à l’Institut Pasteur où des prototypes vont être testés dès ce matin sur des souris.



"Les tests vont durer un mois, un mois et demi : on vaccine des souris, ensuite, on leur prend régulièrement du sang pour voir si elles ont fait des anticorps contre le vaccin. Si elles ont fait des anticorps, on les infecte avec le coronavirus et on voit si elles résistent", explique l'un des chercheurs de l'Institut.

Un collègue ajoute que "l’angoisse" pour l'équipe de scientifiques c'est "de ne pas arriver assez vite". Et de poursuivre : "D’ici le mois de septembre, de nombreuses personnes vont être infectées et d’autres vont perdre la vie. Et ça, on sait qu’on ne peut pas y faire grand-chose et ça nous empêche de dormir souvent".

Coronavirus – Face à l’épidémie de coronavirus, le système hospitalier est au bord de l’effondrement en Italie qui a enregistré 168 décès en 24 heures. 60 millions d’Italiens sont confinés en quarantaine à domicile, d’après les nouvelles mesures du gouvernement.

Affaire Fillon – Le parquet a requis deux ans de prison ferme contre l’ancien Premier ministre et trois ans avec sursis contre son épouse Penelope Fillon, des peines lourdes dénoncées par leurs avocats qui devraient demander la relaxe.

VIH – Appelé "le patient de Londres", Adam Castillejo est devenu le deuxième cas de guérison du VIH : après avoir contracté le virus et développer un lymphome, une greffe de cellules souches a permis à cet homme de totalement guérir de la maladie.