publié le 09/03/2020 à 08:20

Le gouvernement a musclé sa réponse pour tenter de freiner la propagation du coronavirus, interdisant tous les rassemblements de plus de 1.000 personnes sur l'ensemble du territoire, alors que la barre du millier de cas a été franchie dimanche 8 mars dans l'Hexagone.

"Une bonne chose", selon Marine Le Pen qui pointe néanmoins le "manque d’anticipation" de la part du gouvernement dans la gestion de la crise du coronavirus qui "souhaitait préserver l'aspect de la santé économique du pays". Pour la présidente du Rassemblement national, "l’absence de mesures fortes contre cette épidémie a permis sa diffusion (...) Le gouvernement a cherché à minimiser cette crise sanitaire".

La députée du Pas-de-Calais estime que des "mesures de précaution" auraient dû être prises. "Pour l’instant, on sait très peu de choses, on ne connait pas ce virus, on n'a pas de recul et il faut le traiter comme quelque chose de sérieux. Quand on ne sait pas (...) on traite cela comme une crise sanitaire grave. Si le monde entier est en train de prendre des mesures, c’est bien que le monde entier a conscience que nous sommes confrontés à une crise sanitaire importante", explique-t-elle.



Si elle était aux responsabilités, Marine Le Pen indique qu'elle aurait "immédiatement mis en place la cellule interministérielle de crise". "Elle est faite pour gérer ce type de crise sanitaire. Pourquoi n’est-elle pas fonctionnelle ? Son intérêt est qu’elle est sous la direction du premier ministre. Cela permet d'avoir une action des ministères cohérente et organisée", ajoute-t-elle.