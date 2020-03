Coronavirus : toute l'Italie placée en quarantaine

publié le 09/03/2020 à 23:02

L'Italie est durement touchée par l'épidémie de coronavirus. La barre des 9.000 cas de contamination (et 463 décès) a été dépassée ce lundi 9 mars, faisant de la Péninsule le deuxième pays le plus impacté au monde derrière la Chine.

Face à la vitesse de propagation de la maladie, le gouvernement italien n'a eu d'autre choix que d'étendre les mesures de quarantaine à l'ensemble du territoire. Giuseppe Conte, le Premier ministre italien, a appelé tous les Italiens à "éviter les déplacements" et a aussi ordonné une "interdiction de rassemblement".

Ces mesures ne prévoient toutefois pas "de limiter les transports publics, afin de garantir la continuité" de l'activité économique "et de permettre aux gens d'aller travailler", a-t-il précisé.

Le championnat de football suspendu

Tous les événements sportifs sont suspendus (jusqu'au 3 avril), dont le championnat italien de football. Cette mesure de restriction concerne aussi les rencontres de Ligue des Champions. Le 8e de finale retour devant opposer la Juventus Turin et Lyon ne pourra donc pas se tenir à Turin, comme prévu, le 17 mars.

Quarantaine oblige, le gouvernement a aussi pris la décision de fermer toutes les écoles et les universités jusqu'au 3 avril (au moins), au lieu du 15 mars initialement.

À noter que tous les musées, lieux de culture (cinémas), salles de sports et autres établissements de bien-être doivent rester fermés. Les bars et restaurants peuvent fonctionner entre 8h et 18h, mais les clients doivent respecter une distance de sécurité d'un mètre entre eux. Distance minimale aussi valable dans tous les lieux de culte, toujours ouverts, mais qui ne peuvent organiser mariages, baptêmes et même obsèques jusqu'à nouvel ordre.